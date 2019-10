Prawdopodobnie najlepiej wyprodukowany festiwal na świecie. Soundedit rusza w tym tygodniu

Znany ze współpracy z Nickiem Cave'm australijski muzyk – Mick Harvey, odkrywca zespołu The Ramones – Craig Leon, producent Nirvany – Steve Albini. To tylko kilku gości tegorocznego Soundedit. • Fot. materiały prasowe

Monika Przybysz

P

Koncerty na Soundedit przyciągają tłumy • Fot. materiały prasowe

W trakcie festiwalu odbędzie się Gala wręczenia nagród „Człowieka ze Złotym Uchem”. • Fot. materiały prasowe

Artykuł powstał we współpracy z festiwalem Soundedit.

rzed nami 11. edycja Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Soundedit, czyli prawdopodobnie najlepiej wyprodukowanego święta muzyki na Świecie. Koncerty, spotkania z artystami, warsztaty i wiele innych wydarzeń zgromadzi w Łodzi fanów doskonałego brzmienia. Festiwal rozpocznie się w Klubie Wytwórnia już 24 października i potrwa cztery dni.Nie zabraknie uroczystej Gali (sobota, 26 października), podczas której statuetka „Człowieka ze Złotym Uchem” trafi do rąk aż pięciu artystów. Wyróżnieni to: znany ze współpracy z Nickiem Cave'm australijski muzyk – Mick Harvey, odkrywca zespołu The Ramones – Craig Leon, producent Nirvany – Steve Albini, współzałożyciel i lider zespołu Lady Pank – Jan Borysewicz oraz piosenkarz i kompozytor – Stanisław Soyka.Pierwszego dnia festiwalu (czwartek, 24 października) na scenie Klubu Wytwórnia od godz. 20:00 pojawią się dwa łódzkie zespoły: Moskwa i Blitzkrieg. Zespół Moskwa, prowadzony przez Pawła „Gumę” Gumolę występuje na punkowej scenie od ponad trzydziestu lat. Ma na koncie trzy albumy studyjne i kilka płyt/kaset demo. Najnowsze wydawnictwo grupy – „XXI wiek” miało premierę w 2019 r. Zimno falowy zespół Blitzkrieg zadebiutował w 1987 r. i koncertował do 1991 r. Niedawno grupa wznowiła działalność wydając reedycję płyty „Holy War” i przygotowując materiał na nowy minialbum.Drugi koncertowy dzień Soundedit (piątek, 25 października) w Wytwórni rozpocznie o godz. 20:00 zespół Nitzer Ebb. Brytyjczycy, znani ze współpracy z wytwórnią Mute oraz kilkukrotnego supportowania Depeche Mode, powracają w oryginalnym składzie na jedyny koncert w Polsce. Następnie na scenie pojawi się zespół DAF (Deutsch Amerikanische Freundschaft), którego założyciele – Gabriel Delgado-López i Robert Görl – nazywani są: „ojcami chrzestnymi techno”. Na piątkowym afterparty zagrają: Zamilska i DJ NO.107.26 października, czyli trzeciego dnia Festiwalu, jako pierwsza o godz. 19:00 na scenie Wytwórni pojawi się Misia Furtak – laureatka „Paszportu Polityki”, Fryderyka i nagrody im. Grzegorza Ciechowskiego. Dawniej frontmanka zespołu Très.B i solowego projektu Misia Ff. Po koncercie rozpocznie się wspomniana już uroczysta Gala wręczenia nagród „Człowieka ze Złotym Uchem”.Jeden z laureatów – Mick Harvey po otrzymaniu statuetki pozostanie na scenie i wykona przełożone na język angielski utwory francuskiego barda Serge’a Gainsbourga. Następnie koncert zagra Stanisław Soyka i jego wyjątkowi goście: Natalia Niemien oraz Czesław Mozil. Sobotnie afterparty to koncert Craiga Leona oraz występ z cyklu „Fortepiany Wolności” – Sokołowski i Jeziorski zagrają płytę „Apollo” Briana Eno.Tegoroczny Festiwal Soundedit zakończy się w niedzielę (27 października). Będzie to dzień przeznaczony nie tylko dla doświadczonych miłośników dobrego brzmienia, ale również dzieci spragnionych zabawy i muzycznych wrażeń.O godz. 10:00 w małej sali Klubu Wytwórnia rozpocznie się Marchewkowy Poranek (wstęp wolny), podczas którego prowadzone będą warsztaty z budowania instrumentów i poszukiwania dźwięków. O godz. 11:00 utwory Lady Pank wykona składająca się z młodych muzyków grupa The Recyklofons. Poranek zakończy projekcja filmu „Jacek i Placek”. Festiwalowa niedziela będzie kontynuowana wieczorem. O godz. 17:00 odbędzie się spotkanie z Janem Borysewiczem. Po spotkaniu zespół Lady Pank zagra na żywo muzykę do filmu o dwóch urwisach z Zapiecka.Oczywiście, podczas Soundedit nie może zabraknąć warsztatów, wykładów i szkoleń z zakresu produkcji muzycznej. Organizatorzy Festiwalu nawiązali współpracę z kilkudziesięcioma firmami i instytucjami, producentami oraz realizatorami, którzy podzielą się fachową wiedzą i doświadczeniem związanym z realizacją nagrań, koncertów, sprzętem i oprogramowaniem.Szczegółowy plan wszystkich warsztatów, prezentacji i wykładów dostępny jest tutaj . Udział w nich jest darmowy, lecz wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Pozostały ostanie wolne miejsca!Dla twórców i producentów odbędzie się specjalna sesja doradcza, zorganizowana przez stałych partnerów Soundedit: ZAiKS, ZPAV oraz STOART. Tu również chętni nie ponoszą żadnych kosztów, lecz wymagane są zapisy. Wszystko o konsultacjach, czyli ABC branży muzycznej znajduje się tutaj Przed i w trakcie trwania Festiwalu na seanse oraz spotkania autorskie zaprasza Kino Bodo. Szczegółowy program dostępny tutaj . Natomiast Radio Łódź już po raz czwarty współorganizuje plebiscyt skierowany do młodych wykonawców i zespołów – Soundedit Spotlight Organizatorzy Soundedit zapraszają na wystawę w galerii Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego (ul. Piotrkowska 102). Ekspozycja poświęcona będzie 50. rocznicy wydania albumu „Abbey Road” zespołu The Beatles. Z tej okazji przygotowano również możliwość zrobienia sobie zdjęcia na najsłynniejszym przejściu Świata! Na wystawie – od 25.10 do 9.11 - będzie można obejrzeć kilka zdjęć i przedmiotów związanych z zespołem oraz słynnym studiem.Festiwal Soundedit od jedenastu lat doskonale funkcjonuje, przede wszystkim dzięki wsparciu partnerów medialnych, technologicznych i współorganizatorów. Organizatorzy nie kryją zadowolenia, że dzięki podpisanej umowie z Łódzkim Centrum Wydarzeń, Soundedit ma zapewniony stabilny rozwój przez kolejne cztery lata.Bilety i karnety na festiwalowe wydarzenia można kupić w kasie Klubu Wytwórnia (ul. Łąkowa 29, tel.: +42 639 55 55, bilety@wytwornia.pl), w sieci salonów: Empik, Media Markt, Saturn oraz na stronach bilety24.pl i ticketmaster.pl. Bilety na koncert Lady Pank można nabyć wyłącznie za pośrednictwem serwisu bilety24.pl. Do wejściówki dla osoby dorosłej można dokupić bilet dla dziecka w cenie 5 zł. Ilość takich wejściówek jest limitowana.I Am The Sound! – jestem brzmieniem. Jestem dźwiękiem. Jestem muzyką. Zapraszamy na 11. edycję Soundedit, zapraszamy do Łodzi!