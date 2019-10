Kim był Tomasz Jędrzejczak? Ciało polityka znaleziono w Wiśle

Radny Tomasz Jędrzejczak miał 52 lata. • Fot. Facebook.com / tomasz.jedrzejczak.102

weekend lokalne struktury Prawa i Sprawiedliwości ze Zgierza poinformowały o śmierci radnego powiatowego tej partii Tomasza Jędrzejczaka. Jego ciało znaleźli w sobotę w Wiśle kajakarze. Przyczyny jego śmierci ustala policja pod nadzorem prokuratora.– Tomasz Jędrzejczak budował PiS w powiecie zgierskim. Był to bardzo uczynny, pracowity człowiek, był bardzo koleżeński zawsze z uśmiechem na twarzy. Był przez jedną kadencję zastępcą starosty, nieprzerwanie radnym powiatu zgierskiego. Mój bardzo dobry kolega, będzie nam go brakowało, tak nagła niespodziewana śmierć zaskoczyła nas wszystkich – powiedział w rozmowie z PAP poseł PiS Marek Matuszewski.Matuszewski był przełożonym Jędrzejczaka w łódzkich strukturach partii. Polityk był znany ze swojej aktywności w terenie – należał do koła PiS w Głownie, pracował w łódzkim oddziale KRUS. Jeszcze w mijającym tygodniu spotykał się z ludźmi jako radny powiatu zgierskiego.Jędrzejczak w radzie powiatu zgierskiego zasiadał już czwartą kadencję. W latach 2006 – 2010 był członkiem zarządu powiatu zgierskiego. W obecnej kadencji pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Statutowo-Prawnej. Pochodził z Głowna, miał 52 lata. W minionych wyborach samorządowych w 2018 uzyskał 697 głosów (11.51 proc. wszystkich w okręgu). Ciało polityka znaleźli w sobotę rano w porcie Czerniakowskim w Warszawie kajakarze. Dzień wcześniej Jędrzejczak był z żoną na koncercie na Torwarze. Śledczy sprawdzą, czy śmierć samorządowca była wynikiem nieszczęśliwego wypadku. Według drugiej hipotezy radny PiS mógł zostać zabity, na co wskazują silne obrażenia głowy.