Jędraszewski chciał od władz Krakowa terenu pod kościół. Takiej odpowiedzi pewnie nie oczekiwał

Abp Marek Jędraszewski chciał, by prezydent Krakowa przekazał działkę Kościołowi. • Fot. Adrianna Bochenek / Agencja Gazeta

rcybiskup Marek Jędraszewski napisał do prezydenta Krakowa, by przekazał działkę pod budowę kościoła w Bronowicach. To teren, na którym miał powstać park. Jacek Majchrowski rozwiał wątpliwości i stwierdził, że "przekazanie komukolwiek tych działek przez miasto nie wchodzi w grę".O tym, że arcybiskup Marek Jędraszewski apelował do prezydenta Krakowa ws. przekazania działki, poinformował miejski radny PO Andrzej Hawranek. Dokument w tej sprawie wpłynął już na początku września.Polityk wyjaśnił, że chodzi o przekazanie działki na cel budowy kościoła. To teren, na którym miał powstać nowy park w Bronowicach, więc wiadomość o tym, że działka ma trafić w ręce Kościoła, wywołała spore poruszenie. I nic dziwnego, bo po przekazaniu działki plany zakładające powstanie parku trafiłyby do kosza.Głos w sprawie zabrał sam prezydent Krakowa, który wyjaśnił, jak wygląda sytuacja i jednocześnie uciął spekulacje. "Sprzedaż czy przekazanie komukolwiek tych działek przez miasto nie wchodzi w grę, ponieważ wiemy, że są w stosunku do nich roszczenia dawnych właścicieli. Nie rozpatrujemy więc takiej możliwości. Nie oznacza to zarazem, że w tym rejonie nie może powstać miejski park" – wskazał Jacek Majchrowski.