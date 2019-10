On może oddać Piotrowiczowi mandat, ale o tym nie wie. Kuriozalna reakcja nowego posła PiS

Stanisław Piotrowicz skomentował doniesienia, zgodnie z którymi miałby jednak zostać posłem na Sejm nowej kadencji. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

tanisław Piotrowicz nie zdołał tym razem uzyskać wystarczająco dużej liczby głosów w wyborach, by zostać znów posłem PiS. Jednak jak informowała Wirtualna Polska, trwa poszukiwanie posłów-elektów gotowych złożyć mandat po to, by Piotrowicz jednak mógł uzyskać mandat. I podobno już się taki chętny objawił. Podobno.Skąd w ogóle pomysł, by w taki sposób Piotrowicz mógł dostać się do parlamentu? Bo zabrakło mu naprawdę niewiele w stosunku do tych polityków PiS, którym udało się mandat zdobyć. Na przykład Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski, w wyborach uzyskał 11 177 głosów, zaledwie o 884 więcej od Piotrowicza. I to właśnie – według informacji portalu – poseł elekt Chrzan miał być tym, który zgodzi się "odstąpić" swój mandat Piotrowiczowi – Były rozmowy ze starostą jarosławskim. W zamian za rezygnację z mandatu ma dostać prezent na pocieszenie w postaci dobrej fuchy – powiedział serwisowi anonimowo rozmówca z Prawa i Sprawiedliwości. O to, czy te doniesienia są prawdziwe, zapytano jednak również samego Chrzana. I była to odpowiedź znamienna.– Nic o tym nie wiem, ale ja zawsze dowiaduję się na końcu. Inni zawsze wiedzą wcześniej – w taki sposób poseł-elekt Tadeusz Chrzan skomentował doniesienia o tym , jakoby Prawo i Sprawiedliwości starało się o to, by przywrócić Piotrowicza do Sejmu, zabierając Chrzanowi mandat. I, jak łatwo zauważyć, powiedział chyba o jedno zdanie za dużo.Co więcej, w kwestii takiej odpowiedzi czołowi politycy PiS jakby się umówili. Dokładnie w taki sposób wypowiedział się też wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. – Nic o tym nie wiem – skomentował dla portalu. A także szef komitetu wykonawczego partii. – Nic o tym nie wiem – stwierdził Krzysztof Sobolewski. Żaden z nich jednak, jak podaje WP, nie chciał zaprzeczyć informacji, że Piotrowicz miałby wrócić do Sejmu.źródło: Wirtualna Polska