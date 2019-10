To w jej okręgu PiS chce ponownie przeliczyć głosy. Teraz wyjaśnia, dlaczego chcą to zrobić

Gabriela Morawska-Stanecka jest spokojna o wynik wyborów do Senatu. Startowała z okręgu numer 75 w Katowicach. • Fot. Facebook.com / Gabriela Morawska-Stanecka

rawo i Sprawiedliwość chce ponownego liczenia głosów w wyborach do Senatu, ale Gabriela Morawska-Stanecka, startująca z poparciem Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej, jest spokojna o wynik głosowania. To ona zwyciężyła w okręgu numer 75, w którym partia Jarosława Kaczyńskiego domaga się ponownej procedury zliczania.– Jako demokratyczna opozycja wygraliśmy wybory w Senacie i nic nie może tego zmienić. Będziemy się trzymać razem, będziemy jednością i w końcu wygramy – powiedziała w TVN24 Gabriela Morawska-Stanecka.Senator elekt ma również swoją teorię, dlaczego PiS chce ponownego zliczania głosów w dwóch okręgach. – Żaden z senatorów demokratycznej opozycji i senatorów niezależnych nie dał się przekupić czy przeciągnąć na swoją stronę i to jest powód tego wniosku – stwierdziła.Morawska-Stanecka dodała, że okręg 75 był traktowany jako ten, w którym raczej wygra PiS. – Fakt, że wygrałam ja, faktycznie zaskoczył Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ oni uważali, że akurat ten okręg przejmą – stwierdziła. Jej zdaniem główną intencją partii rządzącej jest to, by "przejąć Senat".Przypomnijmy, że PiS złożyło wnioski do Sądu Najwyższego w ramach protestów wyborczych. Chodzi o ponowne przeliczenie głosów w dwóch okręgach w wyborach do Senatu – nr 75 w Katowicach i nr 100 w Koszalinie. Morawska-Stanecka w Katowicach pokonała kandydata PiS Czesława Ryszkę. Uzyskała 61 823 głosów. Jej przewaga to dokładnie 2349 głosów.źródło: TVN24