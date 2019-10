Muniek po raz pierwszy tak szczerze o wylewie. Wyjawił, dlaczego do niego doszło

Muniek Staszczyk w "Dzień Dobry TVN" szczerze opowiedział o wylewie. • Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

M

uniek Staszczyk dochodzi do siebie po wylewie, który miał kilka miesięcy temu. Wokalista T.Love o powrocie do formy opowiedział w "Dzień Dobry TVN". Wyznał też, dlaczego w jego opinii doszło do wylewu.Kultowy wokalista przeszedł wylew w lipcu w Londynie . Trafił do szpitala, odwołał wszystkie koncerty, by po dwóch miesiącach wreszcie powrócić do domu. Opowiedział o kulisach walki o powrót do zdrowia.– Polecieliśmy do Londynu z przyjaciółmi, to był mój dziesiąty koncert. Zdążyłem zaliczyć ten koncert 12 lipca i znaleziono mnie nad ranem w hotelu. Po kilkunastu godzinach po prostu leżenia. Z dużą pomocą bożej opatrzności, jak myślę, przeżyłem to i zostałem zawieziony do jednego z najlepszych szpitali. Nie było wiadome, czy przeżyję, czy nie trzeba będzie otwierać mojego mózgu – powiedział muzyk w "Dzień Dobry TVN" A potem zaczęła się żmudna i konsekwentna walka o powrót do sprawności. Muniek zaczął w pewnym momencie wspominać o nowej płycie. – Lekarze brytyjscy stwierdzili, że przeżyłem tę pierwszą krytyczną noc, i poruszam kończynami. A potem się okazało, że mówię. Zacząłem kojarzyć, słuchać muzyki, to wszystko do mnie zaczęło docierać. I mówię tak sam do siebie i do mojego syna: Janek, ale co z moją płytą? Przecież ja nagrałem płytę? A Janek, mój syn, mówi: tato, ty jesteś po wylewie, uspokój się z tą płytą w ogóle – mówił w TVN.I zdobył się na wyznanie, dlaczego doszło do potężnych kłopotów ze zdrowiem.– Przyczyną wylewu było całe moje życie. 200 na godzinę przez 40-parę lat. Ja byłem bardzo aktywny i bardzo ambitny. Byłem pracowitym s***em, który pracował, bo ciągle mu się wydawało, że jest nieśmiertelny. (...) Tylko kolegów i koleżanki odwiedzałem w szpitalach. Myślałem, że mnie to na pewno nie dotyczy – zakończył.źródło: " Dzień Dobry TVN