PiS złożyło jeszcze cztery protesty wyborcze. Partia Kaczyńskiego idzie na całego

PiS składa kolejne protesty wyborcze. • Fot. Jedrzej Nowicki / Agencja Gazeta

D

o Sądu Najwyższego do tej pory wpłynęło 38 protestów wyborczych, a czas na ich składanie upływa o północy. Jak podaje "Gazeta Wyborcza", do tej puli cztery kolejne dołożyło Prawo i Sprawiedliwość.O kolejnych protestach poinformował szef komitetu wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski. Partia złożyła cztery kolejne protesty - w okręgach 12 (Toruń), 95 i 96 (Kalisz) oraz 92 (Konin).W Koninie różnica była bardzo mała – Paweł Arndt z Koalicji Obywatelskiej zdobył 76,9 tys. głosów ,a Robert Gaweł z PiS - 75,4 tys. Z kolei w Toruniu mandat zdobył Ryszard Bober z PSL, który miał o 2,4 tys. głosów więcej niż Andrzej Mioduszewski z PiS.Blisko było także w Kaliszu. W okręgu 95 mandat zdobyła Ewa Matecka z KO, która pokonała Łukasza Mikołajczyka z PiS o 2,3 tys. głosów. W sąsiednim okręgu było jeszcze bliżej – Janusz Pęcherz z KO wygrał o 1,5 tys. głosów z Andrzejem Wojtyłą z PiS.Przypomnijmy, że PiS już wcześniej złożyło dwa protesty wyborcze . Dotyczyły one senackich okręgów nr 75 oraz 100. To odpowiednio Mysłowice i Tychy (75) oraz Koszalin. Okręg numer 100 to Koszalin, gdzie niezależny Stanisław Gawłowski wygrał o zaledwie 320 głosów z kandydatem PiS. Natomiast w okręgu 75 kandydata PiS Czesława Ryszkę pokonała kandydatka Lewicy Gabriela Morawska-Stanecka – o 2349 głosów.źródło: Gazeta Wyborcza