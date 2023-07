W dążeniu do perfekcji, czyli jak budować pozytywny wizerunek firmy

W dzisiejszych czasach o renomie marki, decyduje przede wszystkim drugi człowiek. Informacje przekazywane są poprzez różnego rodzaju mass media. Internet staje się głównym kompendium wiedzy. Kilka chwil decyduje o tym czy firma zostanie zauważona, a jeśli zostanie – jak zostanie odebrana? Przedsiębiorcy, influencerzy, youtuberzy prześcigają się w nowych możliwościach dotarcia do jak największej grupy odbiorców, zdobyciu ich uwagi i zaufania. W jaki sposób potencjalny klient nas zauważa? Poprzez pozytywny odbiór umieszczony w nośnikach reklamowych. W tym celu używamy wyszukanych narzędzi marketingowych. Firmy decydują się na wielomilionowe kampanie reklamowe, które mają jedno zadanie – sprawić, żeby odbiorca ją zauważył, żeby utożsamiał się z wybraną marką i zapamiętał ją.

Fot. mat. prasowe

Emocję czy strategia?

To czym kierujemy się podczas podejmowania decyzji o rozpoczęciu współpracy z daną marką, czy zakupie określonego produktu, wynika najczęściej z odczuwanych emocji względem brandu. Nie ważne czy jest to duża korporacja czy przysłowiowy warzywniak u Pani Jadzi, gdzie codzienną reklamą jest uczucie, które wzbudza w nas przekonanie o osobistej relacji i wartościowym, ekologicznym produkcie. To sprawia, że chcemy tam wrócić.

Te emocje pozostaną z nami, tym samym ułatwiając podjęcie decyzji zakupowych. Przedsiębiorca kieruje się przede wszystkim strategią, która ma przynieść wymierne korzyści, zbudować pozycję lidera rynku – profesjonalisty, który dostarcza wyjątkowy produkt lub usługę. Ta świadomość najwyższej jakości pozwala czuć się użytkownikowi danego produktu lub usługi wyjątkowym.

XXI wiek, będący erą cyfryzacji, komputeryzacji może sprawiać wrażenie, że budowanie relacji w biznesie stało się nieistotne i być może nieco zapomniane. Człowiek jednak od zarania dziejów jest istotą społeczną, która potrzebuje kontaktów międzyludzkich. To daje poczucie przynależności i bezpieczeństwa. Oczekujemy od firm kompleksowej obsługi - człowieka, który odpowie na pytania, rozwieje wątpliwości – doradzi, zadba o nas i nasz komfort - zrozumie nasze potrzeby.

Nowe Trendy w marketingu

Połączenie technologii i działań człowieka, wpisuje się idealnie w model Marketingu 5.0, który koncentruje się na człowieku, ale też korzysta z najnowszych technologii w celu zaspokojenia potrzeb konsumenckich. W ten sposób powstaje nowy model przedsiębiorcy, który podąża za trendami ułatwiającymi współpracę oraz buduje jakość i świadomość firmy.

Co na to statystyka?

Żeby zacząć tworzyć świadomość marki potrzeba od 5 do 7 wyświetleń, dlatego tak ważna jest konsekwencja, 7 sekund na wywarcie dobrego pierwszego wrażenia, którymi będzie kierował się klient w kontakcie z naszą marką.

Podążając za statystykami:

50% - tyle więcej jest w stanie zapłacić klient za swoje pozytywne odczucia względem marki.

59% woli kupić produkt znanej sobie marki,

89% kupujących wybiera firmy, które przedstawiają podobne wartości do ich odbiorców.

82% konsumentów kieruje się aktywnością firm w mediach społecznościowych

Wywnioskować można, iż działania brandingowe powinny być wielopłaszczyznowe. Skierowane do ludzi, bazujące na ich emocjach, przekonaniach, przyzwyczajeniach.

Branże B2B mają to do siebie, iż komunikują się z organizacjami, rzeszą ludzi zupełnie od siebie różnych, wyszkolonych w realizacji działań, mających przynieść wymierne korzyści dla firmy, kierujących się nie tylko emocjami ale przede wszystkim strategią – wciąż jednak są to osoby, które w swoich wyborach będą kierowały się osobistym interesem w strukturze organizacji, którą reprezentują- to silniejsze od nas. Jak więc stworzyć kampanię, która pozostawi po sobie pozytywne odczucia u ogółu?

Pewne wartości są uniwersalne i na tej podstawie powinniśmy kierować swoimi działaniami - bądźmy prawdziwi, wierni naszym wartościom, a wtedy zbudujemy zaufanie.

Torby bawełniane jako nośnik reklamy

Czy torba bawełniana może wspomóc nasze działania? W jaki sposób kawałek materiału może stać się nośnikiem pozytywnych emocji oraz odpowiedzią na strategię, którą kierują się inne przedsiębiorstwa?

Każda informacja, którą zamieszczamy w mediach pozostawia po sobie ślad w pamięci odbiorcy, czy jest to jednak trwały proces? Konsument zalewany jest milionem informacji o korzyściach jakie płyną z zakupu danych towarów, firmy starają się „dotknąć” emocji, celem zapisania się w pamięci. Ta forma oddziaływania reklamy jest skuteczna, możemy jednak zwiększyć jej wpływ, poprzez przekazanie klientowi „produktu”, który z nim zostanie. Klient otrzymuje wartościowy artykuł, jakim jest torba bawełniana, którą możemy spersonalizować. Sprawić, że w ramach jednego zakupu otrzyma pełnowartościowy produkt, który będzie mu służył, zawierał informację – może to będzie slogan, który stanie się komunikatem marki? Może to będzie jej logo? Za każdym razem kiedy spojrzy na praktyczną, estetycznie wykończoną torbę pomyśli o miejscu, gdzie ją otrzymał. Kolejnym atrybutem tego rodzaju nośnika reklamowego jest jego użyteczność oraz sposób wykonania. Nie dostajemy kolejnego „gadżetu”, dostajemy coś więcej: modny, bezpieczny dla środowiska, element codziennej stylizacji, który wykorzystać możemy w każdej sytuacji. Do pracy, na spotkanie towarzyskie, zakupy jako kropka nad „i” naszego outfitu. Czyż nie na tym zależy przedsiębiorcom, którzy powołują się na świadomość swojej marki? Na ich pozytywnym, szerokim oddziaływaniu na klienta, który poprzez taką torbę, czy to będzie artykuł promocyjny, czy produkt końcowy służący dalszej sprzedaży, stanie się reklamą samą w sobie, niczym chodzący billboard. Twoja marka staje się rozpoznawalna, widoczna, użyteczna - przede wszystkim wiarygodna poprzez dobór odpowiednich materiałów – producenta, który daje Ci gwarancję jakości takiej torby.

Eventy podczas, których możemy zaprezentować swoją firmę w atrakcyjny sposób to wszystko buduje wizerunek marki jako godnego partnera biznesowego.

Ponad 60 % osób odpowiedzialnych za działania marketingowe odnajdują odpowiednio zbudowany content jako mający realny wpływ w działaniach sprzedażowych.

Sztuka budowania relacji

Każdy z nas lubi prezenty, które sprawiają, że czujemy się wyjątkowi, docenieni, zauważeni. Firmy prześcigają się w pozyskaniu lojalnego partnera, dlaczego więc nie dać czegoś co nie wyląduje zaraz w magazynie rzeczy zbędnych? Przecież nasze działania PR-owe mają wpływ nie tylko na koszty jakie firma ponosi, cenę za te działania ponosi również planeta, która każdego roku zasypywana jest tonami śmieci. Zmieńmy więc nie tylko nasze nastawienie co do rzeczy, które otrzyma od nas klient. Pokażmy, że nasze działania nie szkodzą.

Jeśli więc zależy Ci na kompleksowej oraz profesjonalnej obsłudze, odwiedź stronę https://martsbags.com/ – firmy, która od lat specjalizuje się w tworzeniu wyjątkowych, pięknych toreb bawełnianych, których nie powstydziłyby się największe domy mody. Skontaktuj się z ich działem klienta! Zaskakują kreatywnością oraz jakością wykonania. Mart`s Bags, Polska firma – szyjemy z pasją.