nt_logo

Łyżwiarka figurowa odtworzyła tanieć Wednesday na lodzie. Fani są zachwyceni

T

Łyżwiarka figurowa z Rosji, Kamiła Walijewa, podczas rosyjskich mistrzostw w łyżwiarstwie figurowym wykonała taniec Wednesday Addams z serialu "Wednesday" Netfliksa.

Internauci są zachwyceni choreografią Rosjanki. W sieci furorę robi tzw. "Wednesday Challenge".

Produkcja o mrocznej nastolatce zdobyła mnóstwo fanów. Zafascynowani są nią również celebryci.

Łyżwiarka figurowa odwzorowała taniec Wednesday Addams

aniec Wednesday Addams z serialu "Wednesday" współtworzonym przez Tima Burtona robi prawdziwą furorę w sieci. Internauci, a także celebryci wkręcili się w trend, publikując w mediach społecznościowych nagrania, na których chwalą się swoimi tanecznymi umiejętnościami. Nikt nie zdoła jednak pobić rosyjskiej łyżwiarki figurowej, która podczas krajowych mistrzostw wystąpiła w warkoczykach do utworu zespołu The Cramps

Jak pisała wcześniej w naTemat Ola Gersz z Działu Kultura, serial "Wednesday" błyskawicznie stał się hitem Netfliksa, a taniec granej przez Jennę Ortegę bohaterki – istnym fenomenem. Nikogo nie powinno dziwić, że na TikToku szybko powstał "Wednesday Challenge" (i wylał się również na Instagrama), który polega na odwzorowaniu charakterystycznych ruchów Wednesday Addams wykonywanych przez nią podczas szkolnego balu.

Internauci nie tańczyli jednak wyłącznie do utworu "Goo Goo Muck" The Cramps, który mogliśmy usłyszeć w serialu, ale też do przyspieszonej wersji piosenki "Bloody Mary" Lady Gagi. Tanecznych filmików powstały miliony. Tańczyły... nawet koty, a przyłączyła się sama Lady Gaga.

Największy zachwyt wywołała u internautów rosyjska łyżwiarka figurowa Kamiła Walijewa, która podczas krajowych mistrzostw w łyżwiarstwie figurowym odwzorowała taniec "Wednesday". W swoim występie odtworzyła najważniejsze ruchy taneczne Ortegi, przy okazji dodając do nich elementy ściśle związane z uprawianą przez nią dyscypliną.

"Nigdy nie sądziłam, że będę kiedykolwiek oglądać łyżwiarstwo figurowe, a jednak. Co za wspaniała zabawa choreografią"; "Oglądam ten występ już któryś raz i za każdym razem wywołuje u mnie gęsią skórkę"; "Oglądałam ten filmik kilka razy i jeszcze mi się nie znudził. Świetna robota, Kamilo" – czytamy w komentarzach pod nagraniem.

Sukces serialu "Wednesday"

Pierwszy sezon liczy osiem odcinków. Za reżyserię i produkcję odpowiada Tim Burton ("Jeździec bez głowy", "Edward Nożycoręki"). W tytułową rolę Wednesday Addams wcieliła się Jenna Ortega ("X" i "Krzyk"), a jej matkę, Morticię, zagrała Catherine Zeta-Jones ("Maska Zorror"). Na razie platforma Netflix nie potwierdziła, czy powstanie kontynuacja przygód młodej Addams, choć raczej produkcja nie zostanie anulowana.

"My zawsze patrzymy w przyszłość, kiedy siadamy do tworzenia serialu. Zawsze mamy w głowie kilka sezonów. Nigdy się tego nie spodziewamy, ale oczekujemy, że nasza produkcja odniesie sukces. Dlatego zawsze przedstawiamy potencjalne historie oraz postaci na co najmniej trzy lub cztery sezony. Możemy je rozwijać i zmieniać" – mówili twórcy serialu Alfred Gough i Miles Millar wrozmowie dla "Variety".