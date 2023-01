nt_logo

Wystartował 5. sezon "Sanatorium miłości". Fani komentują dobór uczestników

W Nowy Rok na antenie TVP1 wyemitowano pierwszy odcinek "Sanatorium miłości 5"

W programie znów bierze udział dwunastu seniorów z różnych zakątków Polski

Po premierze odcinka w sieci zawrzało. Internauci ocenili dobór uczestników do nowej edycji

"Sanatorium miłości 5". Co wydarzyło się w pierwszym odcinku?

idzowie TVP1 znowu mogą oglądać "Sanatorium miłości". Premierowy odcinek nowego, piątego sezonu dostarczył masy pozytywnych emocji. 12 uczestników przybyło do ośrodka. Mieli okazję się poznać i zamienić parę zdań. W sieci internauci nie omieszkali podzielić się swoimi wrażeniami. Szczególną uwagę zwrócili na wygląd i status majątkowy kuracjuszek.

W niedzielę (1 stycznia) rozpoczął się 5. sezon "Sanatorium miłości". Produkcja okazała się wielkim hitem Telewizji Polskiej. Każda edycja gromadzi przed telewizorami rzesze wiernych fanów formatu. Stale dołączają nowi widzowie, którzy szybko wciągają się w śledzenie perypetii tuzina kuracjuszy, którzy pragną znaleźć miłość i zawiązać przyjaźnie.

Niezmiennie w roli prowadzącej oglądać można Martę Manowską. Zawsze służy seniorom dobrą radą i słowem otuchy. "My na planie jesteśmy zamknięci ze sobą przez cztery tygodnie, to jest jak lot na Księżyc. Na ten czas wyłączam telefon, nie odpisuję na SMS-y i nie oddzwaniam. Nie ma mnie dla nikogo. Raz na kilka dni sprawdzam tylko, co słychać u rodziców i mojej babci" – mówiła o programie w wywiadzie dla "Party".

Formuła programu się nie zmieniła - do ośrodka w Busku-Zdroju przybyło sześciu mężczyzn i sześć kobiet. W najnowszej 5. edycji bohaterami zostali: Anita, Bożena, Ewa, Iwona, Joanna oraz Ula i Darek, Adam, Zbigniew, Krzysztof, Józef oraz Zdzisław.

Uczestnicy początkowo spotkali się w dwóch grupach. Panowie i panie jechali osobnymi busami. Rozmawiali o tym, skąd pochodzą i czego oczekują od udziału w programie. Jedna z kuracjuszek, Asia rozluźniła atmosferę, proponując nowym koleżankom "antystresowy" uścisk.

Potem przyszedł czas na spotkania damsko-męskie. Odbywały się w formie szybkich randek z... zawiązanymi oczami. Seniorom spodobał się sposób na zapoznanie. Potem już bez opasek kuracjusze zgadywali imiona pań, które kolejno przyprowadzała gospodyni programu.

Po dniu pełnym wrażeń bohaterowie zostali zameldowani do pokojów dwuosobowych. Uchwycono, jak panowie rozmawiają o swoich wrażeniach na temat pań. Nie ukrywali, że są pod wrażeniem ich urody. "Dobrze zakonserwowane"; "One są wszystkie z energią"; "Niektóre na te lata w ogóle nie wyglądają" – ocenili.

"Sanatorium miłości 5". Internauci zwracają uwagę na wygląd uczestniczek

Po emisji pierwszego odcinka można było się spodziewać, że fani popularnego formatu TVP także zabiorą głos.

Na facebookowym profilu "Sanatorium miłości" nie brakowało komentarzy fanów, w których podkreślili, że cieszą się z nowego sezonu. Pojawiły się też negatywne opinie. Wielu widzów stwierdziło, że twórcy programu wybrali osoby, które nie przypominają "przeciętnych" polskich emerytów.

"Myślę, że już nie zobaczymy w tym programie prawdziwych emerytek i zwykłych kobiet po 60, ponieważ będą miały obawy, że trafią im się same takie panie 'na poziomie', a szkoda"; "Ciekawszy byłby program, gdyby główni bohaterowie byli dobrani ze średniej półki, nie z najwyższej. Ogólnie miłe kobiety i mili panowie" – czytamy.

"Życzę sobie i innym, żeby w ich wieku tak się dobrze trzymać ale mam mieszane uczucia... Każda z tych osób dobrze widać z kasą w portfelu i to nieco zaciera spojrzenie jak wygląda prawdziwy emeryt, który w tym kraju ledwo wiąże koniec z końcem..." – zauważyła jedna z internautek.

Skomentowano także wygląd uczestniczek. "Z jednej strony super, że poprawiają sobie to i owo, ale z drugiej uważam, że trzeba starzeć się z godnością. Oczywiście kandydatki piękne i zadbane. Mężczyźni też"; "Trochę pudru i botoksu tam się znalazło. Zdecydowanie Ula i Asia na plus" – zareagowano.