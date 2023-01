nt_logo

Legenda Budki Suflera ma kłopoty zdrowotne. "Poważny zabieg operacyjny"

Po odejściu z zespołu Krzysztofa Cugowskiego i śmierci Romualda Lipko w 2020 r., nowym liderem legendarnej grupy został Tomasz Zeliszewski

Obecny lider Budki Suflera regularnie kontaktuje się z fanami zespołu w mediach społecznościowych

Niestety przekazał przykre wieści. W komunikacie oświadczył, że czeka go poważna operacja

becny lider Budki Suflera i perkusista grupy przekazał za pośrednictwem Instagrama, że zespół tymczasowo zawiesza działalność koncertową. Nie weźmie tym samym udziału w koncercie charytatywnym na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. Tomasz Zeliszewski wyjawił, że ma problemy zdrowotne i za kilka dni czeka go poważna operacja.

Budka Suflera, legendarna grupa z Lublina powstała w 1974 roku. Wtedy trzon zespołu stanowili: Krzysztof Cugowski, Romuald Lipko, Tomasz Zeliszewski oraz gitarzysta, Andrzej Ziółkowski. Kiedy w 1977 roku Cugowski opuścił formację, przez kolejne lata pojawiało się wielu na jego miejscu.Wówczas z Budką występowali – Stanisław Wenglorz, Romuald Czystaw ("Za ostatni grosz" czy "Nie wierz nigdy kobiecie"), Izabela Trojanowska, Urszula ("Luz, blues, w niebie same dziury", "Dmuchawce, latawce, wiatr"), Felicjan Andrzejczak ("Jolka, Jolka pamiętasz", "Noc komety").

W 1984 roku Cugowski wrócił i wraz z nim powstała cała masa hitów ("Takie tango", "Bal wszystkich świętych" i dziesiątki innych). Z taką obsadą muzycy występowali aż do oficjalnego zakończenia istnienia grupy w 2014 r.

Ówczesny lider Budki Suflera – Romuald Lipko pięć lat później postanowił powrócić z zespołem na scenę pod starą nazwą, jednak już bez Cugowskiego, ponieważ odmówił on powrotu do składu. Zastąpił go Robert Żarczyński – wieloletni fan, który przez lata był także liderem grupy Budka Band, wykonującej piosenki z repertuaru legendarnego zespołu. Lipko, który walczył z nowotworem, zmarł w 2020 roku.

Ku zaskoczeniu fanów, już po jego śmierci, ukazał się nowy album Budki Suflera, zatytułowany "10 lat samotności", na którym zaśpiewał nie Żarczyński, a Felicjan Andrzejczak.

Nadmieńmy, że w październiku 2022 roku ukazał się mocny wywiad, w którym muzycy Budki Suflera: Mieczysław Jurecki, Tomasz Zeliszewski oraz wdowa po Romualdzie Lipko opowiedzieli o zachowaniu byłego frontmena zespołu Krzysztofa Cugowskiego tuż przed śmiercią kompozytora. Nie szczędzili gorzkich słów.

Tomasz Zeliszewski z Budki Suflera ma problemy zdrowotne. Czeka go zabieg

Tomasz Zeliszewski, który przez wiele lat był menedżerem Budki Suflera, a od 2020 roku jest jej liderem, w najnowszym poście na Instagramie podziękował "za liczne zaproszenia koncertowe, jakie do Budki Suflera zostały skierowane z kraju i zagranicy".

67-letni perkusista wyjaśnił, dlaczego niestety nie będą mogły one dojść do skutku. Muzyk poinformował, że ma problemy zdrowotne.

"11 stycznia 2023 roku, w szpitalu w Lublinie mam wyznaczony termin poważnego zabiegu operacyjnego. Nie jest zatem możliwe, abyśmy mogli zagrać na którymkolwiek koncercie WOŚP w tegorocznym terminie, a Budka Suflera to zespół, nie projekt i zastępstwa nie są możliwe" – przekazał.

Lider Budki Suflera podkreślił, że szczerze liczy na to, że w przyszłym roku grupie uda się zagrać charytatywny koncert na rzecz WOŚP Jurka Owsiaka. Przypomnijmy, że w 2021 roku występowali tam już z Jackiem Kawalcem w składzie.

"Zawsze wspieraliśmy szlachetne cele Fundacji i mam nadzieję na przyszłoroczny nasz udział w tej imprezie. Z wyrazami szacunku. Siema!" – podsumował.

