Dramatyczny przebieg kolędy na Podkarpaciu. Ksiądz zaatakowany z użyciem noża

Do zdarzenia doszło w miejscowości Jasło w województwie podkarpackim

Duchowny był w trakcie odwiedzania parafian podczas kolędy

Mężczyzna chciał zaatakować księdza przy użyciu noża

Jaśle na Podkarpaciu doszło do niebezpiecznego incydentu. Pewien mężczyzna chciał zaatakować nożem księdza, który pełnił obowiązki w ramach wizyty duszpasterskiej w okolicach świąt Bożego Narodzenia.

Pewien ksiądz odwiedzał domy parafian w Jaśle w ramach kolędy. Wchodząc na teren pewnej posesji, duchowny został zaatakowany przez jednego z mieszkańców. Według zeznań świadków mężczyzna wymachiwał nożem, a następnie wyrwał księdzu teczkę.

Jak się później okazało, w środku znajdował się modlitewnik, kropidło oraz dokumenty, nie było tam żadnych pieniędzy. Po zdarzeniu mężczyzna oddalił się w nieznanym kierunku. Policja poinformowała, że księdzu na szczęście nic się nie stało.

Policja poszukuje sprawcy zdarzenia

– Ze zgłoszenia, które otrzymaliśmy, wynika, że ksiądz z kościoła pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika w Jaśle, który odwiedzał domy w związku z wizytą duszpasterską, po wejściu na jedną z posesji został zaatakowany przez nieznanego mężczyznę – przekazał Piotr Wojtunik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. Policja prowadzi czynności, które mają na celu ustalić tożsamość sprawcy i doprowadzić do jego zatrzymania. Incydent został uznany przez policję jako rozbój. Funkcjonariusze apelują do wszystkich, którzy mają informacje na temat mężczyzny, aby kontaktowały się z policją.

Cennik dla wiernych na kolędzie

Niedawno informowaliśmy o innej kontrowersyjnej sytuacji związanej z wizytą duszpasterską księży. Wówczas, parafia Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Narwi w diecezji drohiczyńskiej (woj. podlaskie) miała konkretne wytyczne dla wiernych, którzy chcieliby przyjąć księdza po kolędzie.

Na stronie internetowej spisał je proboszcz narewskiej parafii, ks. Krzysztof Dobrogowski, a sprawę nagłośniła białostocka "Gazeta Wyborcza". "Cała rodzina (w miarę możliwości) powinna być obecna podczas kolędy w domu bądź w mieszkaniu" – czytamy w informacjach dla parafian.

Wskazano także, że podczas wizyty księdza "w mieszkaniu powinien być przygotowany pokój: stół przykryty białym obrusem, na stole krzyż i dwie zapalone świece oraz powinna znajdować się woda święcona i kropidło, powinny być zeszyty z religii i indeksy uczestnictwa chodzenia na religię dzieci i uczącej się młodzieży, zwrócę na to szczególną uwagę".

To nie wszystko. Opublikowano też konkretny cennik dla wiernych. Nazwano go "składką kolędową" i wynosi ona: "500 zł, od rodziny jednoosobowej 250 zł". Do tego dochodzi jeszcze składka dla organisty 75 zł od rodziny.