Poświąteczne porządki. Gdzie wyrzucić bożonarodzeniową choinkę?

bliża się Trzech Króli i żegnanie się ze świątecznymi dekoracjami. Wiele osób nie wyobrażało sobie Wigilii i Bożego Narodzenia bez ładnie ozdobionej choinki: czy to sztucznej, czy żywej – ciętej lub doniczkowej. Teraz jednak zadają sobie pytanie na temat recyklingu: gdzie należy wyrzucić choinkę po świętach. Spieszymy więc z odpowiedzią.

Zgodnie z powiedzeniem "Święta, święta, święta i po świętach", Boże Narodzenie minęło w mgnieniu oka, a nadchodzi Trzech Króli, kiedy tradycyjnie rozbiera się choinki z ozdób i wynosi z domów. Co powinniśmy zrobić z bożonarodzeniowymi drzewkami, żeby działać zgodnie z zasadami segregacji odpadów, które są regulowane prawnie (tak ze względów ekologicznych, jak i po to, żeby uniknąć mandatu, który może sięgnąć nawet 500 zł)? Gdzie więc wyrzucić choinkę?

Gdzie wyrzucić żywą choinkę?

Żywe choinki jako odpady biodegradowalne powinny trafić do brązowego kontenera na odpady biodegradowalne (BIO). Trzeba jednak pamiętać, że w takim przypadku musimy pociąć drzewko na mniejsze kawałki i wyrzucić je tam bez doniczki/podstawki (plastikowe trafiają do kosza żółtego na tworzywa sztuczne, a ceramiczne: do kosza czarnego na odpady zmieszane).

Ekologiczne rozwiązania

Jeśli nie chcemy pociąć choinki na mniejsze kawałki, wówczas powinniśmy wyjąć ją z donicy, otrzepać z opadających igieł (które wyrzucimy do kosza na odpady BIO) i wywieźć ją do najbliższego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK-u) albo postawić ją przy lub w altanie śmietnikowej.

Takie drzewka będą wywożone jako odpady wielkogabarytowe i trafią do utylizacji albo zostaną przerobione na ekologiczne paliwo. Termin wywozu znajdziemy na stronie naszej gminy albo na stronach internetowych lokalnych przedsiębiorstw komunalnych.

Warto też na bardzo ekologiczne rozwiązanie zero waste i dowiedzieć się w urzędzie gminy bądź w internecie na lokalnych portalach, czy w mieście, w którym mieszkamy, znajdziemy specjalne punkty na takie "zużyte" bożonarodzeniowe choinki. Tam również przeznaczone będą na biopaliwo do ogrzewania domów.

Drzewko można dać też do lokalnego ogrodu zoologicznego, gdzie iglaki mogą posłużyć za pożywienie lub dodatek do pokarmu zwierząt (np. antylop lub bizonów). Trzeba jednak zapytać, czy konkretne ZOO nadal przyjmuje iglaki (może już mieć ich nadmiar) lub czy zgodzi się przyjąć zużyte choinki czy takie, które się nie sprzedały przed świętami.

Warto pamiętać, że jeżeli mamy drzewko doniczkowe z dobrze zachowanym systemem korzeniowym, jemu tym bardziej należy dać drugie życie. Przesadźmy do swojego ogródka (ponieważ prawnie zabronione jest samowolne, bez zgody lokalnych urzędników, sadzenie drzew). W takim wypadku musimy przesadzić ją wczesną wiosną, a wcześniej zahartować ją pozostawiając do tego czasu w miejscu, gdzie jest ok. 5-10 stopni Celsjusza.

Jeśli nie mamy takiej możliwości, zawsze możemy zapytać kogoś, czy nie zgodziłby się zasadzić jej na swojej posesji. Pozostaje też oddanie jej do wcześniej wspomnianych punktów zbierających choinki lub zapytanie w najbliższej szkółce leśnej lub plantacji, czy zgodzą się przyjąć i ponownie zasadzić drzewko.

Gdzie wyrzucić sztuczną choinkę?

Jeśli nasza sztuczna choinka się wysłużyła, powinniśmy ją wywieźć do PSZOK-u albo wyrzucić do odpadów wielkogabarytowych: w przypadku dużego drzewka. Małe drzewka zaś trafiają do czarnych pojemników na odpady zmieszane.

