Zawód przyszłości: specjalistka od grywalizacji. "Trzeba umieć bezpiecznie wpływać na ludzi"

G

ościnią najnowszego odcinka podcastu Praca 3.0 Anny Jurgaś była Anna Jankowiak, specjalistka od grywalizacji oraz CEO firm Grywit, Aminnosys i Justmotive. Czym jest grywalizacja? – Jest wykorzystaniem mechanizmów, które znamy z gier, czyli gracze nie jedzą, nie piją, są zaangażowani, żeby przechodzić kolejne poziomy i my te mechanizmy wykorzystujemy w codziennym życiu do zmiany nawyków – tłumaczy ekspertka. Anna Jankowiak przyznaje, że na razie zawód eksperta od grywalizacji jako taki nie istnieje, jednak na staże w tym zakresie przychodzą zarówno studenci psychologii, jak i kierunków technicznych. – Kluczem jest to, na ile jesteśmy w stanie wpływać na ludzi bezpiecznie. Narzędzie do grywalizacji każdy dobry software house zbuduje. Natomiast duża przyszłość jest właśnie w studentach psychologii czy w osobach, które się zajmują marketingiem, żeby iść w tę ścieżkę – podkreśla. Dodaje przy tym, że grywalizacja jest ważnym narzędziem w walce o uwagę i lojalność zarówno klientów, jak i pracowników. – Grywalizację można zastosować wszędzie tam, gdzie praca człowieka ma wpływ na wyniki. Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że dużo projektów grywalizacyjnych nie opiera się wcale o rywalizację, ale o współpracę – zespoły walczą z wynikami z dzisiaj po to, żeby za tydzień te wyniki były lepsze – tłumaczy ekspertka. Gościni nowego odcinka podcastu Praca 3.0 tłumaczy, że w grywalizacji najważniejsze są mechanizmy psychologiczne. – Kluczem jest to, żeby pokonywać krok po kroku pewne zadania, żeby być docenianym "tu i teraz", zdobywać nagrody. Najistotniejsza jest tutaj kwesta wytwarzania motywacji wewnętrznej. Chodzi w sumie o to, żebyśmy za chwilę nie byli potrzebni: my wprowadzamy pewne narzędzia, zmieniamy zachowania ludzi, ale na tyle trwale, żeby po zabraniu nagrody one nadal w ludziach zostały – opowiada Anna Jankowiak.