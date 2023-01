nt_logo

Groźny incydent podczas kolędy w Witkowie. Mężczyzna zaatakował 9-letniego ministranta

o zdarzenia doszło w Witkowie w powiecie gnieźnieńskim w czasie kolędy duszpasterskiej. Ksiądz wraz z dwójką ministrantów odwiedzał mieszkańców jednego z bloków. To chłopcy pukali do drzwi pierwsi, by dowiedzieć się, czy dana osoba przyjmuje księdza. Jeden z mężczyzn zaczął wyzywać ministrantów, po czym młodszego z chłopców złapał za gardło i przycisnął do ściany.

Ksiądz w Witkowie 2 stycznia odwiedzał wiernych z blokowiska. Towarzyszący mu dwaj ministranci mieli 9 i 15 lat. To młodszego z nich spotkała bardzo nieprzyjemna i niebezpieczna sytuacja.

Wszystko zaczęło się, gdy chłopcy zapukali do jednego z mieszkań w bloku ze standardowym pytaniem, czy lokatorzy przyjmują wizytę duszpasterską. Według relacji lokalnego portalu witkowo.eu mężczyzna był bardzo niezadowolony z tego, że ktoś mu przeszkadza, zacząć wyzywać ministrantów, nie stroniąc od wulgaryzmów. Chłopcy z jakiegoś powodu mieli zapukać do drzwi mężczyzny ponownie. Ten stracił cierpliwość i posunął się także do agresji fizycznej, którą skierował na młodszego z chłopców. – Młodszego ministranta chwycił za szyję i przydusił do ściany. Wyzywał go przy tym i kazał wypie******. Chłopak uciekł na wyższe piętro, był przerażony – mówili portalowi witkowo.eu mieszkańcy bloku. Na miejsce została wezwana policja. Mężczyzna miał się wtedy jednak uspokoić i przeprosić za swoje zachowanie. Rodzice chłopca zrezygnowali ze składania zawiadomienia na policję w tej sprawie. To nie pierwsza sytuacja, w której dochodzi do przemocy w czasie kolędy duszpasterskiej. Na Podkarpaciu ksiądz został zaatakowany przy użyciu noża.

Mężczyzna chciał zaatakować księdza nożem

Do sytuacji doszło w Jaśle. Wchodząc na teren pewnej posesji, duchowny został zaatakowany przez jednego z mieszkańców. Według zeznań świadków mężczyzna wymachiwał nożem, a następnie wyrwał księdzu teczkę.

Jak się później okazało, w środku znajdował się modlitewnik, kropidło oraz dokumenty, nie było tam żadnych pieniędzy. Po zdarzeniu mężczyzna oddalił się w nieznanym kierunku. Policja poinformowała, że księdzu na szczęście nic się nie stało.

– Ze zgłoszenia, które otrzymaliśmy, wynika, że ksiądz z kościoła pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika w Jaśle, który odwiedzał domy w związku z wizytą duszpasterską, po wejściu na jedną z posesji został zaatakowany przez nieznanego mężczyznę – przekazał Piotr Wojtunik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. Policja prowadzi czynności, które mają na celu ustalić tożsamość sprawcy i doprowadzić do jego zatrzymania. Incydent został uznany przez policję jako rozbój.

Niedawno informowaliśmy o innej kontrowersyjnej sytuacji związanej z wizytą duszpasterską księży. Wówczas, parafia Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Narwi w diecezji drohiczyńskiej (woj. podlaskie) miała konkretne wytyczne dla wiernych, którzy chcieliby przyjąć księdza po kolędzie. Kwoty w cenniku sięgały nawet 500 złotych.