nt_logo

Cichopek wystartowała z noworocznym postanowieniem. Pochwaliła się zdjęciem

W

W październiku 2022 roku Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oficjalnie ogłosili, że są w związku

Zakochani, którzy tworzą duet w życiu i pracy, pokazali, jak realizują swoje noworoczne postanowienia

Kurzajewski na początku stycznia wrzucił zdjęcie ze studia tatuażu, a teraz Cichopek pokazała, jak ćwiczy

Nagrała się na treningu bez makijażu. Internautki podziękowały prezenterce za motywację

ejście w nowy rok dla wielu oznacza wyznaczenie listy postanowień, których będzie się dzielnie trzymało przez kolejne 12 miesięcy. Często jest to zwiększenie dawki ruchu. O to już w pierwszym tygodniu stycznia zadbała Katarzyna Cichopek. Ukochana Macieja Kurzajewskiego wrzuciła filmik z treningu. Pokazała, jak bez makijażu i potarganymi włosami wylewa siódme poty.

Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek, którzy trzy miesiące temu zrobili miłosny coming out podczas wycieczki do Izraela, za wszelką cenę unikają zabierania głosu na temat swoich spraw osobistych. Prezenterzy "Pytania na Śniadanie" długo ukrywali przed światem swój związek

Możliwe, że gdyby nie była małżonka dziennikarza, Paulina Smaszcz, która, składając na Instagramie urodzinowe życzenia Cichopek, wspomniała o ich uczuciu, dalej nie ujawniliby, że są nie tylko telewizyjną parą, ale także życiową.

Potem w wielu wpisach Smaszcz zaczepiała byłego małżonka, komentując m.in. jego postawę jako ojca. Nie mogła przejść obojętnie obok tego, że dziennikarz układa sobie życie na nowo z inną kobietą – mimo tego, że są dwa lata po rozwodzie i nieraz zapewniała, że ich stosunki są pokojowe, a nawet przyjazne.

W grudniu wyszło na jaw, że Cichopek najprawdopodobniej otrzymała już pierścionek zaręczynowy od swojego ukochanego. Do oświadczyn miało dojść podczas ich wspólnego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Prezenter brał wówczas udział w słynnym maratonie nowojorskim.

Zdjęcia z pobytu w Nowym Jorku wylądowały na profilu gwiazdora w sylwestra wraz z życzeniami dla fanów. "Razem wchodzimy w Nowy Rok! Niech ten 2023 będzie dla nas wszystkich czasem szczęścia i radości! Najlepszego!" – napisał.

Katarzyna Cichopek bez makijażu na treningu. Ruszyła z noworocznym postanowieniem

Maciej Kurzajewski, podsumowując 2022 rok, wspomniał o swoich noworocznych postanowieniach. Nie zabraknie sportu, który nie tylko jest przedmiotem jego zawodowej pasji, ale także tej prywatnej

"Teraz, wcale nie w ramach noworocznych postanowień, zaczynam przygotowania do pełnego dystansu IRONMAN (3,8 km pływania, 180 km jazdy rowerem, 42,2 km biegu). Taki prezent zafunduję sobie na 50-te urodziny. Z radością czekam na ten wyjątkowy 2023 rok! IRONMAN'50" – podkreślił dziennikarz, który w tym roku zostanie także dziadkiem. Na początku stycznia gwiazdor TVP przekazał, że realizuje kolejny noworoczny plan. Poinformował swoich fanów, że robi "porządki" na skórze, publikując zastanawiające zdjęcie ze studia tatuażu. Prawdopodobnie nie chodzi o nową dziarę, a o usuwanie lub cover istniejącego już wzoru.

Katarzyna Cichopek także zdążyła się pochwalić, że już dzielnie wypełnia swoje postanowienie noworoczne. "Pierwsze postanowienie noworoczne wdrożone w życie. A jak tam u Was?" – napisała była żona Marcina Hakiela pod opublikowanym na Instagramie nagraniem z sali treningowej.

Cichopek bez makijażu, z potarganymi włosami, ale za to z szerokim uśmiechem na twarzy zrelacjonowała trening, który odbył się pod czujnym okiem trenerki. Zdaje się, że miłość do ruchu i płynącego z niego endorfin to jedna z wielu rzeczy, która połączyła gospodarzy "Pytania na Śniadanie".

Obserwatorki Cichopek podziękowały jej za solidną dawkę motywacji i przekazały, że trzymają kciuki, aby wytrwała w swoim postanowieniu.

"Dała mi pani motywację już dawno. Od września chodzę na treningi. Ciałko się zmienia i głowa też"; "Gratuluję pierwszego treningu. Cudownie wyglądasz Kasiu"; "Podziwiam za upór, siłę i motywację do działania. Pozdrawiam serdecznie!" – czytamy w sekcji komentarzy.