Robert Lewandowski znów zawieszony przez Trybunał Administracyjny ds. Sportu

Polak ma pauzować trzy mecze, a wyrok wobec niego przywrócono po raz trzeci

Barcelona gra w środę bez snajpera w Copa del Rey i pewnie idzie po awans

C Barcelona w Pucharze Króla pewnie ogrywa trzecioligowe CF Intercity do przerwy 1:0, rządzi na murawie i zmierza do 1/8 finału rozgrywek. Robert Lewandowski na mecz nie pojechał, bo dostał wolne. A już niedługo znów będzie pauzował, bo hiszpański sąd odwiesił mu karę i nakazał pauzę przez trzy mecze LaLiga. To już trzeci wyrok w sprawie Polaka i jakiś prawdziwy cyrk. Zanosi się na to, że "Lewy" opuści niedzielny szlagier.

Robert Lewandowski na mecz 1/16 finału Copa del Rey z CF Intercity nie został zabrany przez trenera Xaviego Hernandeza, który dał wolne w starciu z trzecioligowcem kilku zawodnikom, m.in. Pedriemu, Gaviemu i naszemu snajperowi. W San Juan de Alicante szansę dostali za to zmiennicy, którzy szukają minut na boisku i walczą o pierwszy skład. I tak od początku zawody rozpoczęli w środę m.in. Memphis Depay, Franck Kessie czy Hector Bellerin.

Barca rozpoczęła mecz znakomicie, już w 4. minucie wynik otworzył wracający do gry po kontuzji Ronald Araujo. Urugwajczyk wykorzystał wrzutkę z rzutu rożnego w wykonaniu Pablo Torre i potężnym strzałem głową dał Blaugranie prowadzenie w meczu. Faworyt atakował, ale kolejne okazje marnowali Memphis Depay, Ferran Torres i jak zawsze niemal chaotyczny Ousmane Dembele. Ale do przerwy i tak jest 1:0 dla Blaugrany.

A Robert Lewandowski znów ma problemy w Katalonii i głos w jego sprawie zabrał sąd. Tym razem Polaka po raz kolejny zawieszno, choć tuż przed kończącym rok starciem z Espanyolem Barcelona zapadła decyzja w Centralnym Sądzie ds. Spornych, że kapitan Biało-Czerwonych może jednak zagrać w LaLiga. Wcześniej na trzy mecze zawiesiły go władze rozgrywek za czerwoną kartkę w meczu z Osasuną Pampeluna (2:1), a wyrok podtrzymał Trybunał Administracyjny ds. Sportu.

Jak się okazało, władze Dumy Katalonii odwołały się w sprawie zawieszenia "Lewego" do sądu powszechnego, a ten decyzję zawiesił. Polak zagrał w derbach, niewiele dobrego pokazał na murawie, a Barca zremisowała 1:1 i straciła przewagę w LaLiga nad Realem Madryt. A teraz będzie musiała sobie radzić bez kluczowego zawodnika, który jednak odpocznie od gry trzy spotkania. W środę Trybunał Administracyjny ds. Sportu znów przywrócił zawieszenie.

I nakazał naszemu snajperowi trzy mecze ligowe pauzy, co oznacza brak Polaka w starciach z Atletico Madryt, Getafe CF oraz derbowym z Gironą. Zwłaszcza brak "Lewego" w szlagierze LaLiga z Rojiblancos może okazać się bolesny dla Katalończyków, którzy w lidze mają z Realem Madryt po 38 punktów i idą łeb w łeb w walce o mistrzostwo kraju. Robert Lewandowski w układance Xaviego Hernandeza jest niezbędny, więc to duży cios dla klubu.

Tymczasem okazuje się, że FC Barcelona znów zamierza się odwołać od wyroku Trybunału Administracyjnego ds. Sportu i jej włodarze liczą, że sąd powszechny po raz kolejny odwiesi Polaka. Nie wiadomo, czy zdąży, bo starcie z Atletico Madryt ma się odbyć już w najbliższą niedzielę o godzinie 21:00 na stołecznym Wanda Metropolitano. Jeśli się nie uda, nasz as zagra w Superpucharze Hiszpanii i Pucharze Króla, a w LaLiga wróci na boisko w lutym.

To nie koniec zamieszania i sądowych cyrków wokół "Lewego". Informowaliśmy już, że Espanyol Barcelona domaga się przyznania walkowera za mecz derbowy, twierdząc, że występ Roberta Lewandowskiego był nieuprawniony. Sprawa już trafiła do Komitetu Rozgrywek, który ma ją rozpatrzyć. Czy Barcy grozi zmiana wyniku? Tego nie wiemy, bo w hiszpańskich sądach wszystko wydaje się możliwe...