Fabijańskiemu puściły nerwy na konferencji Fame MMA 17. Padło pytanie o noc z Rafalalą

Sebastian Fabijański i Maffashion rozstali się w lipcu 2022 roku. Aktor tłumaczył się ze znajomości i spotkań z Rafalalą

Niedługo artysta zawalczy w oktagonie Fame MMA 17. Za nami konferencja, na której nie brakowało niewygodnych pytań, emocji i wulgaryzmów

Jak zachował się Fabijański i co powiedział, kiedy Robert Pasut zaczął wypytywać go o głośną dramę

Sebastian Fabijański zapytany o Rafalalę. Dym na konferencji Fame MMA 17

uż 3 lutego w Tauron Arenie w Krakowie Sebastian Fabijański będzie walczył na Fame MMA 17 jako swoje alter ego. Podczas konferencji prasowej były partner Maffashion znalazł się pod ostrzałem. Robert Pasut zaczął wypytywać go o głośną aferę z Rafalalą i pamiętną noc, po której aktor grubo się tłumaczył. Rozsierdzony Fabijański odpowiedział.

Sebastian Fabijański już 3 lutego w Tauron Arenie w Krakowie stanie w oktagonie na Fame MMA 17 oko w oko z ze znanym raperem. Jego rywalem będzie Wac Toja. Nadmieńmy, że aktor, decydując się na wzięcie udział we freak fightowej gali oznajmił, że robi to nie jako Sebastian. Walczyć będzie jako Marek.

Przypomnijmy, że za Fabijańskim nadal ciągnie się afera, która wybuchła w mediach w lipcu 2022. Niedługo potem dowiedzieliśmy się, że aktor i Julia Kuczyńska, czyli Maffashion zakończyli swój dwuletni związek, którego owocem jest syn Bastek.

Wówczas aktor zaczął tłumaczyć się ze "wspólnego projektu" z Rafalalą. W sieci pojawiły się filmiki z jego pobytu w mieszkaniu znanej, transseksualnej skandalistki. Potem w wywiadzie dla Pudelka tłumaczył się z tego, co robił z nią po imprezie.

– Prawdopodobnie te leki w połączeniu z narkotykiem spowodowały, że mnie odcięło. Nie pamiętam praktycznie nic – zapewnił, dodając, że ma jednak pewność, że do niczego nie doszło.

W tym samym wywiadzie przyznał, że nie był wierny Maffashion. – Nie chcę tutaj świrować na jakiegoś lowelasa, bo ja nigdy nie robiłem takich rzeczy. Nie zdradzałem swoich kobiet. Tutaj jakoś zwariowałem. Publicznie przepraszam za to Julię, że takie rzeczy się działy – oznajmił.

Tymczasem, w środę 4 grudnia na miesiąc przed galą Fame MMA 17 tradycyjnie odbyła się konferencja z udziałem uczestników. Kiedy doszło do Fabijańskiego i jego przeciwnika, prowadzący spotkanie Robert Pasut znany youtuber z AbstrachujeTV, pozwolił sobie na zadawanie niewygodnych pytań.

Został zapytany o Rafalalę. Dla byłego partnera Maffashion ewidentnie była to drażliwa kwestia. – To Marek się p*kał z Rafalalą czy ty? – zapytał Pasut, nawiązując do alter ego Fabijańskiego. Rozsierdzony aktor oznajmił, że poczynił kroki prawne "w kierunku ataku na portale plotkarskie".

Stwierdził, że jest w posiadaniu pisemnego oświadczenia Rafalali, które opisuje feralną noc. Zapewnił, że dowód nie do podważenia. Przy 2 godzinie i 4 minucie konferencji można usłyszeć ową wypowiedź.

– Ty i cała reszta ludzi bardzo by chcieli, żeby tam się coś wydarzyło. Bardzo by chcieli widzieć tego Fabijańskiego, który jest w takiej, a nie innej sytuacji. Muszę cię zmartwić – powiedział. Długo starał się zachować spokojny to, ale w końcu wybuchł.

– Nie zobaczysz tego nigdy w życiu, bo nic się tam ku*wa nie wydarzyło. Koniec tematu. Ja pie*dolę – zagrzmiał Fabijański, rzucając mikrofonem. Przewrócił szklankę z wodą, a potem założył ciemne okulary.

Wypowiedział się również rywal aktora. Poradził mu, aby na konferencji pozostał sobą, a nie prezentował alter ego czy inne kreacje. Fabijański odwarknął.

– Jestem przekonany, że każdy, kto mówi do mnie "bądź sobą", nie jest sobą. Każdy z nas zakłada maski, jest aktorem. Ja to robię profesjonalnie. Umiem to robić na pstryk. Ludzie wierzą w to, że ja ćpam, bo ku*wa zagrałem tak, że wierzą, że ćpam. To jest moja bajka, ja się w tym obracam. Mnie to jara. Mnie to kręci – skwitował.