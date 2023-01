nt_logo

Noah Schnapp ze "Stranger Things" jest gejem. Przez lata był przerażony i "siedział w szafie"

N

Noah Schnapp dodał filmik w mediach społecznościowych, na którym dokonał coming outu i przyznał, że jest gejem

W nagranym wideo opowiedział o wszystkim, żartując, że jest bardziej podobny do Willa Byersa, w którego wciela się w serialu, niż mu się wydawało

"Kiedy w końcu powiedziałem przyjaciołom i rodzinie, że jestem gejem po tym, jak przez 18 lat byłem przerażony w szafie, oni powiedzieli tylko: 'wiemy'" – napisał pod filmem

oah Schnapp nagrał wideo na swoim TikToku, na którym ewidentnie widać, że jest szczęśliwy. 18-letni gwiazdor wielkiego hitu Netflixa "Stranger Things" dokonał coming outu. Przyznał, że "przez lata był przerażony i siedział w szafie". Chwilę później zażartował, że jest bardziej podobny do postaci, w którą wciela się w serialu, niż mu się wydawało.

"Stranger Things" to serial, który zdobył serca widzów na całym świecie. Produkcja została stworzona dla platformy Netflix przez braci Dufferów. Akcja serialu osadzona jest w latach 80. w amerykańskim stanie Indiana, a formą i treścią nawiązuje do popkultury tamtego okresu, w tym także do twórczości wielkich autorytetów kina takich jak Steven Spielberg czy James Cameron.

Serial podbił serca widzów na całym świecie, a kariera aktorów, wcielających się w główne postaci wystrzeliła na sam szczyt. Noah Schnapp, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown dzięki produkcji stali się jednymi z bardziej znanych aktorów młodego pokolenia.

Aktor "Stranger Things" zrobił coming out. Noah Schnapp jest gejem

Noah Schnapp aktywnie prowadzi swoje media społecznościowe. Profil aktora na Instagramie obserwuje ponad 27 milionów użytkowników, a na TikToku ponad 31 milionów. W czwartkowe popołudnie młody artysta dokonał coming outu i opublikował filmik, na którym wyznał, że jest gejem.

"Kiedy w końcu powiedziałem przyjaciołom i rodzinie, że jestem gejem po tym, jak przez 18 lat byłem przerażony w szafie, oni powiedzieli tylko: 'wiemy'" - napisał pod filmem.

Na filmiku aktor przyznał, że jest chyba bardziej podobny do Willa Byers'a, w którego wciela się w "Stranger Things", niż przypuszczał. W lipcu 18-letni mężczyzna poinformował, że jego serialowa postać jest gejem i kocha swojego najlepszego przyjaciela Mike'a Wheelera. Wcześniej był ostrożny, mówiąc o tym, ponieważ nie chciał "spoilerować" fabuły serialu. W jednym z najnowszych wywiadów aktor opowiedział o dorastaniu na ekranie i "powolnym łuku" seksualności swojego bohatera.

"Oczywiście, było to zasugerowane w sezonie 1: zawsze tak było, ale tak naprawdę nigdy nie wiedziałeś, czy może po prostu on dorasta wolniej niż jego przyjaciele? Teraz, kiedy jest starszy, uczynili z tego bardzo realną, oczywistą rzecz. Teraz jest w 100% jasne, że jest gejem i kocha Mike'a. Ale wcześniej był to powolny łuk" – poinformował w rozmowie z "Variety" Schnapp.

Mówiąc o "powolnym łuku", aktor miał na myśli dynamiczny porter Will, który miał być ważny dla widzów, widzących odzwierciedlenie swojej przeszłości w tej postaci. „Pisząc tę prawdziwą postać, tę prawdziwą podróż i prawdziwą walkę, zrobili to bardzo dobrze” – powiedział.