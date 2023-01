nt_logo

remlowskie władze i Władimir Putin od dawna przekonują już, jak bardzo Zachód jest zły, szkodliwy i zepsuty. Tymczasem nie przeszkadza im to wcale w śpiewaniu amerykańskich hitów świątecznych. W sieci pojawiło się nagranie z interesującym wykonaniem utworu Mariah Carey.

Wierni prawosławia obchodzą święta Bożego Narodzenia 7 stycznia, tym razem szczególne, bo toczy się wojna w Ukrainie. W Rosji z okazji świąt Władimir Putin ogłosił zawieszenie broni. To jednak były tylko puste słowa.

Amerykański hit w rosyjskim wykonaniu

Rosja toczy wprawdzie wojnę z Zachodem i zachodnimi ideami, ale nie przeszkadza jej to w śpiewaniu amerykańskich piosenek świątecznych. Julia Davis, dziennikarka stale monitorująca rosyjską telewizję ("żebyśmy my nie musieli"), opublikowała na swoim profilu w mediach społecznościowych interesujące nagranie.

W pierwszym momencie słychać na nim melodię z piosenki Mariah Carey pt. "All I Want For Christmas Is You". Jednak już po chwili możemy usłyszeć, że jest coś z nią nie tak... śpiewana jest bowiem w języku rosyjskim.

Jak widać, Rosjanom w czasie świąt nie przeszkadzają zachodnie hity. Swoją drogą ciekawe, czy zakupili do niej prawa autorskie.

Rzekome zawieszenie broni

Tymczasem gdy w rosyjskiej telewizji śpiewane są świąteczne piosenki, Ukraina dalej jest ostrzeliwana. W związku ze świętami od godziny 12:00 6 stycznia do północy w sobotę miało obowiązywać zawieszenie broni, które Władimir Putin polecił wprowadzić ministrowi obrony Siergiejowi Szojgu na całej linii kontaktu bojowego w Ukrainie. Fakty jednak są inne.

W ostatnim czasie wojska rosyjskie przełamały front w kilku miejscach. Zajęta została miejscowość Bachmutske w obwodzie donieckim, a także dużą część Sołedaru. Przejęli kontrolę także w miejscowości Opytne. Sam Bachmut dalej znajduje się w trudnej sytuacji, Rosjanie zajęli obszar przemysłowy miasta. Zawieszenie broni w praktyce w żadnym wypadku nie obowiązuje. Deklaracja okazała się jak zwykle, kolejnym kłamstwem Putina.

Rosyjski agresor modli się przed ołtarzem

Tymczasem Władimir Putin wysłuchał nocnej liturgii w Soborze Zwiastowania na Kremlu, podczas gdy w Ukrainie trwa "zawieszenie broni". Jak komentują media, prezydent zazwyczaj spędza święta poza Moskwą, jednak tym razem pozostał w stolicy.

Ukraińscy komentatorzy zwracają uwagę także na to, że przywódca był całkiem sam, chociaż w poprzednich latach bywał otoczony ludźmi. "Wiecznie samotny i czekający Putin" - komentuje NEXTA. Uwagę przykuł również ubiór Putina. "Na nabożeństwo bożonarodzeniowe prezydent wybrał formalny garnitur, nieco odszedł od restrykcyjnego dress code'u, wkładając sweter pod marynarkę" - komentują media.