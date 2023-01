nt_logo

Tragedia przy granicy polsko-białoruskiej. Straż Graniczna odnalazła zwłoki mężczyzny

Straż Graniczna poszukiwała obywatela Jemenu, który prawdopodobnie przedostał się do Polski.

Wówczas przy granicy polsko-białoruskiej funkcjonariusze natrafili na ciało mężczyzny.

Trwa ustalanie jego tożsamości. Najpewniej ofiara to migrant, który nielegalnie przekroczył granicę.

Ciało nieznanego mężczyzny w rejonie przewłoki

pobliżu polsko-białoruskiej granicy funkcjonariusze Straży Granicznej znaleźli zwłoki mężczyzny. Jego tożsamość nie jest na razie znana. Policja podaje, że jest to prawdopodobnie osoba, która nielegalnie przekroczyła granicę. Do odkrycia doszło w pobliżu miejscowości Przewłoka w województwie podlaskim.

Do odkrycia zwłok doszło w sobotę 7 stycznia. "Dziś po południu, w lesie w rejonie Przewłoki w powiecie hajnowskim funkcjonariusze Straży Granicznej odnaleźli zwłoki nieznanego mężczyzny. Na miejscu policjanci prowadzili czynności procesowe i identyfikacyjne pod nadzorem prokuratora" - poinformowała podlaska policja na Twitterze.

Wcześniej żołnierze pełniący służbę w terenie przygranicznym natknęli się wcześniej na trzech obywateli Jemenu. Chcieli nielegalnie przekroczyć granicę z Białorusią. Na miejsce została wezwana Straż Graniczna, która ustaliła, że wraz z migrantami była jeszcze jedna osoba. Człowiek ten został w innym miejscu.

To właśnie w wyniku poszukiwań tego mężczyzny miało zostać odnalezione ciało. Jednak policja nie potwierdza jeszcze tych informacji. - Na miejscu policjanci prowadzili czynności procesowe i identyfikacyjne pod nadzorem prokuratora. Na ten moment nie jest znana tożsamość mężczyzny - przekazała w rozmowie z PAP Elżbieta Zaborowska z podlaskiej policji. Straż Graniczna poinformowała także, że dzień przed odnalezieniem ciała mężczyzny do Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 28 cudzoziemców. Dwóch obywateli Gwinei przeprawiło się przez rzekę Świsłocz na odcinku służbowej odpowiedzialności placówki Straży Granicznej w Bobrownikach. Tego dnia za pomocnictwo zatrzymano również obywatela Białorusi, który przewoził cztery osoby (dwóch obywateli Afganistanu, obywateli Iranu i Iraku). Próbowali uciec z pojazdu, ale zostali zatrzymani.

Straż Graniczna - statystyki rok 2022

Niedawno Straż Graniczna opublikowała statystyki ze swoich interwencji w minionym roku. W 2022 r. liczba prób przedostania się z Białorusi do Polski spadła o ponad 60 proc. (W 2021 r.- 40 tys., 2022 r.-15,7 tys.). Natomiast na granicy łotewsko-białoruskiej wzrosła o 40 proc., a na litewsko białoruskiej utrzymuje się od lat na tym samym poziomie.

Już w pierwszych dniach stycznia Straż Graniczna musiała interweniować w sprawie próby nielegalnego przekroczenia granicy. 2 stycznia do Polski próbowało przedostać się 28 cudzoziemców. Straż Graniczna poinformowała o 11 osobach, w tym obywatelach Angoli, Liberii, Ghany, Konga, Gwinei, którzy usiłowali przedostać się przez rzekę Świsłocz. Za pomocnictwo zatrzymano także obywatela Ukrainy, który przewoził pięć osób z Afganistanu. To dzięki barierze elektronicznej, funkcjonariusze otrzymują powiadomienia o nielegalnych próbach przekroczenia granicy. Wszystkie osoby usiłujące przedostania się w taki sposób do Polski zostają natychmiast zatrzymywane przez Straż Graniczną. Funkcjonariusze niedawno opublikowali w sieci nagranie z kamer zamieszczonych przy barierze.