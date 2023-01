nt_logo

"Proszę, zostań w programie", "nie ulegaj presji" – apeluje Piotr Gąsowski do Macieja Dowbora

Wtóruje mu zwolniona z Polsatu Katarzyna Skrzynecka, która pisze: "będę Ci nieustająco kibicować"

Dowbor zamieścił wcześniej wpis, w którym pisze, że "potrzebuje więcej czasu", bo jest w szoku po zmianach personalnych w programie

mocje wokół "Twoja twarz brzmi znajomo" rosną. Po odejściu Katarzyny Skrzyneckiej, Piotra Gąsowskiego i Michała Wiśniewskiego głos zabrał związany z programem Maciej Dowbor. Zagadkowo napisał, że "jest w szoku" i "potrzebuje więcej czasu". W reakcji na to Gąsowski, który dopiero co sam rzucił papierami, zwrócił się do Dowbora z błaganiem: "proszę, zostań w programie". Odezwała się też sama Skrzynecka.

Maciej Dowbor, który od 2014 roku występował jako współprowadzący programu "Twoja twarz brzmi znajomo" u boku Piotra Gąsowskiego (aktor odszedł z programu w geście solidarności ze zwolnioną Katarzyną Skrzynecką), w niedzielę zabrał głos na Instagramie. Swój wpis opatrzył hashtagami: "ciężki czas" i "muszę ochłonąć".

Dowbor o zmianach personalnych w "Twoja twarz brzmi znajomo": Jestem w szoku

"'Twoja twarz brzmi znajomo" to największa zawodowa przygoda mojego życia i 9 lat wspaniałych przeżyć! Ponad połowa mojej historii w Polsacie! Kocham ten program!" – zaczął.

Dodał też: "Nie wiem, jak skomentować to, co się wydarzyło z Piotrem Gąsowskim!. Jestem w szoku… potrzebuję więcej czasu! Stworzyliśmy fajny duet i nawet nie wyobrażam sobie jak TTBZ może istnieć bez niego.Tyle na teraz…" – zakończył zagadkowo.

Gąsowski i Skrzynecka apelują do Dowbora

Po tym zaczęły mnożyć się pytania, czy Dowbor również zamierza odejść z programu. Pod postem odpowiedział mu w komentarzu sam Gąsowski, który zaczął błagać Dowbora, by z programu nie odchodził.

"Kochany Maćku! Przyjacielu! Po pierwsze… przepraszam, że nie powiedziałem Ci o tym wcześniej…to był impuls, lawina emocjonalna, żal wielki! Po prostu skowyt za Kasią!" – napisał, raz jeszcze tłumacząc, że decyzję o odejściu podjął potem, jak w Polsacie zadecydowano o zwolnieniu Katarzyny Skrzyneckiej.

"Po drugie…jeszcze bardziej proszę… zostań w programie "Twoja twarz brzmi znajomo! To jest Twoje miejsce! Wielokrotnie Ci o tym mówiłem i pisałem! Jesteś świetny i kompetentny! Dowcipny i wciąż… młody! Stałeś się w tym programie … Mistrzem! I Twoi i nasi fani i fani tego programu, który kochamy, też by tego chcieli!" – napisał Gąsowski.

Zwrócił się też do przebywającego na wakacjach Dowbora słowami: "A my razem… jeszcze nieraz coś stworzymy, a już na pewno, jak wrócisz z Hiszpanii, napijemy się razem po szklaneczce J.D. Albo nawet … po dwie szklaneczki! Nie poddawaj się presji! I proszę wszystkich ludzi dobrej woli, których jest przecież więcej, aby uszanowali każdą decyzję Maćka! Bo on na to, jak rzadko kto, zasługuje!".

Na koniec stwierdził: "Kopię Cię, Dowbi, w tyłek na szczęście, przytulam i wspieram! Love, Twój Gąs".

To nie koniec tej "sagi", bo na komentarz odpisała także zwolniona przez nowe władze stacji Katarzyna Skrzynecka. "A ja Cię kopię, Dowboru Kochany, w drugi półpupek dla równowagi i na powodzenie i będę Ci nieustająco kibicować. KISS" – napisała.

Zmiany w Polsacie. Młynarska z radą dla władz stacji

Przypomnijmy: Oprócz Skrzyneckiej Polsat zdecydował też o zakończeniu współpracy z Michałem Wiśniewskim (również był jurorem w "Twoja twarz brzmi znajomo"). Roszady personalne, które niektórzy nazywają już "huraganem Edward" (od imienia Edwarda Miszczaka, nowego dyrektora programowego stacji), skomentowała m.in. Agata Młynarska. "Nie jestem zaskoczona. Znam Gąsa i wiem, że przyjacielowi odda ostatnią koszulę. W świecie szołbiznesu to rzadka cecha" – napisała.

Zdaniem Młynarskiej program "Twoja twarz brzmi znajomo" był ogromnym sukcesem stacji "także dzięki Kasi Skrzyneckiej, która nadawała ton od początku". "Nowi dyrektorzy mają nowe wizje. Ich prawo" - dodała, dając też pewną radę władzom stacji: "Warto jednak pamiętać, że miłości widzów nie da się szybko kupić. Potrzebny jest czas. Zaufanie i lojalność są jeszcze droższe".

Edward Miszczak w czerwcu 2022 roku po 25 latach pracy pożegnał się ze stacją TVN, w której był dyrektorem programowym. Niemal od razu pojawiły się pogłoski, że dołączy do ekipy Polsatu.

I choć wiadomo już, że nowym dyrektorem stacji, oficjalnie pracę w Polsacie – jak sam twierdzi – zacznie dopiero w połowie stycznia. Pytany przez "Fakt" o zmiany personalne w "Twoja twarz brzmi znajomo", Miszczak odpowiedział: – Nie mogę nic powiedzieć. Pracę w Polsacie zaczynam bowiem dopiero 16 stycznia.

