nt_logo

Książę Harry nagrabił sobie u ojca. Król Karol III miał wykreślić go ze scenariusza koronacji

N

Premiera pamiętnika "Spare" księcia Harry'ego jest na językach całego świata. Trafi do sprzedaży 10 stycznia

Z ujawnionych fragmentów wiadomo, że młodszy syn króla napisał tam wiele niewygodnych rzeczy na temat swojego brata, Williama

Postawa Harry'ego nie podoba się ojcu. Media poinformowały, że wykreślił go ze scenariusza koronacji

Król Karol wściekły na syna? Książę Harry wypisany ze scenariusza koronacji

ajpierw dokument "Harry i Meghan", który pojawił się w grudniu na Netfliksie, a teraz autobiografia "Spare" sprawiła, że oczy całego świata znowu są zwrócone na brytyjską rodzinę królewską. Wygląda na to, że Pałac Buckingham nie pozostanie bierny wobec postawy księcia Harry'ego i wyciągnie konsekwencje. Media donoszą, że król Karol III znowu zerwie z tradycją.

Początek 2023 roku zdecydowanie nie jest spokojny dla brytyjskiej rodziny królewskiej. Wszystko przez premierę autobiografii księcia Harry'ego "Spare" (tytuł w języku polskim to "Rezerwowy").

W swoim pamiętniku mąż Meghan Markle dużo pisze o swoim życiu jako tytułowy "spare". To powszechne wśród brytyjskiej arystokracji słowo, określające młodszego syna, drugiego w kolejce do odziedziczenia tytułów szlacheckich i majątku. Książę Harry stwierdził, że chce wpuścić ludzi za kulisy pałacowego życia i ujawnić, jak wyglądają jego kontakty z członkami rodziny. Już teraz wiadomo, że nie postawił w korzystnym świetle następcy tronu, czyli swojego starszego brata. Na kilka dni przed premierą książki dziennik "The Guardian" dotarł do fragmentów pamiętnika. Harry opisał sprzeczkę z księciem Williamem. Miał go zaatakować fizycznie w domu w Nottingham Cottage, w którym mieszkał wówczas z ukochaną Meghan Markle.

"William chwycił mnie za kołnierz, zerwał naszyjnik i powalił na ziemię" – czytamy o kulisach szarpaniny. Po uderzeniu Harry legł na ziemi, uderzając plecami o miskę dla psa, która miała zranić go w plecy. Młodszy syn króla Karola III oznajmił na łamach książki, że brat nazywał jego żonę, Meghan "trudną", "niegrzeczną" i "agresywną". Z relacji Harry'ego wynika, że tuż po sprzeczce, kiedy William ochłonął, poprosił go, aby nie mówił o wszystkim Meghan. Do zajścia miało dojść w 2019 roku.

Dotychczas Pałac Buckingham powstrzymywał się od komentarza. Tymczasem "Sunday Times" przekazał, że wydanie autobiografii wpłynęło na decyzję brytyjskiego monarchy ws. koronacji. Przypomnijmy, że uroczystość odbędzie się w londyńskim Opactwie Westminsterskim 6 maja 2023 r. Karol III podczas ceremonii zostanie namaszczony świętym olejem, otrzyma złote jabłko, pierścień koronacyjny i berło, a następnie zostanie ukoronowany koroną św. Edwarda i pobłogosławiony podczas ceremonii. Camilla również zostanie namaszczona świętym olejem i ukoronowana, tak jak Królowa Matka, gdy została koronowana na królową w 1937 roku. Wedle tradycji przed koronowaniem następcy tronu, przed nim powinny uklęknąć jego dzieci. Jak podaje wspomniana gazeta, nie zanosi się na to, aby gest hołdu oddali królowi obydwaj synowie. Informacje wskazują na to, że książę Harry nie będzie pełnił żadnej roli podczas koronacji ojca.

"Książę Harry został wypisany ze scenariusza koronacji. Nie będzie miał oficjalnej roli, jeśli będzie uczestniczył w ceremonii" – przekazało źródło "Sunday Times".

Na łamach mediów czytamy również, że ludzie z otoczenia księcia Williama wyjawili, że jest on "zły" i "pogniewany" na brata. Nie zanosi się jednak na to, aby miał odnosić się do zarzutów Harry'ego. Następca tronu ma milczeć "dla dobra swojej rodziny i kraju".

Książka "Spare" w Hiszpanii trafiła do sprzedaży przed 10 stycznia, stąd media powoli wyciągają rozmaite historie i cytaty. Podają, że Harry wysunął szereg roszczeń na temat swojego brata i ojca, opisując księcia Walii jako jego "arcywroga" oraz oskarżając króla o obawę, że będzie "przyćmiony" przez jego żonę, hollywoodzką gwiazdę, Meghan Markle.