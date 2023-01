nt_logo

Krzysztof Ibisz ponad 20 lat temu związał się z telewizją Polsat. Dziś jest jedną z najpopularniejszych twarzy tej stacji

Prywatnie prezenter jest mężem Joanny Ibisz i ojcem trójki synów: 23-letniego syna Maksymiliana, 16-letniego syna Vincenta oraz czteromiesięcznego Vincenta

Gwiazdor Polsatu i jego żona starają się nie pokazywać buzi synka w social mediach

Na najnowszym nagraniu widać kawałek twarzy gaworzącego Borysa

e wrześniu 2022 roku gwiazdor Polsatu ponownie został tatą. Krzysztof Ibisz i jego żona, Joanna Ibisz, doczekali się wspólnego synka. Malec daje rodzicom dużo radości. Prezenter jest mocno zaangażowany w opiekę nad dzieckiem. Udokumentował ostatnie spotkanie Borysa z babcią. Nagranie rozczuliło internautów.

We wrześniu ubiegłego roku urodził się trzeci syn Krzysztofa Ibisza, a jednocześnie pierwszy z małżeństwa z Joanną Ibisz (wcześniej Kudzbalską). Przypomnijmy, że rodzice czteromiesięcznego Borysa zawarli związek małżeński w 2021 roku.

Tydzień po narodzinach dziecka dziennikarz wyznał, że bardzo dużo ludzi straszyło go przed tym, żeby ponownie mieć w domu bobasa. Sugerowali, że wychowywanie malucha będzie bardzo męczące i absorbujące. Ibisz nie dość, że się nie zniechęcił, to zaapelował do internautów, aby nie demonizowali kwestii ciąży i posiadania potomstwa.

"Świat się nie skończył. Mały jest cudowny. My niewyspani, ale szczęśliwi (...) Prośba więc w imieniu przyszłych rodziców. Nie straszcie ich. Nie programujcie. Nie ma reguł i jednego doświadczenia. Wierzymy (może naiwnie), że dobre nastawienie to już połowa sukcesu" – podkreślił. Wraz z przyjściem na świat trzeciego dziecka gwiazdor Polsatu musiał przypomnieć sobie, jak opiekować się bobasem. Ostatni raz bowiem miał okazję przewijać pieluchy 16 lat temu. Wtedy przyszedł na świat jego syn Vincent, będący owocem jego drugiego związku z aktorką Anną Nowak-Ibisz. Z pierwszego małżeństwa z dziennikarką Anną Zajdler doczekał się zaś 23-letniego syna Maksymiliana.

57-letni prezenter szybko odświeżył wiedzę w zakresie troszczenia się o malutkie dziecko. W Boże Narodzenie gwiazdor Polsatu pochwalił się rodzinnym, świątecznym zdjęciem, na którym z żoną po raz pierwszy zapozowali z Borysem przy choince.

Raz na jakiś czas Ibisz wrzuca zdjęcia i filmiki, z których dowiadujemy się, że przebywanie z malcem sprawia mu ogromną przyjemność.

Tak było i tym razem. Ibisz pokazał urocze nagranie synka, bawiącego się z babcią. Dziennikarz i lekarka dbają o prywatność malca, dlatego dotychczas nie pokazali twarzy Borysa w pełnej krasie. Na owym filmiki widać natomiast kawałek główki malucha, który gaworzy jak najęty.

"'Babciu kocham Cię, na pewno mnie rozumiesz'" – tak wideo podpisał Ibisz, którego widzimy na pierwszym planie. Ewidentnie wzruszony obserwuje, jak jego pociecha gaworzy w towarzystwie babci.

Fani stwierdzili, że mały Borys ma zadatki na prezentera, jak tata. "Mały konferansjer"; "Najlepsze pogawędki to z Babcią"; "Borysek czyta bajkę Babci. Cudownie" – pisali.