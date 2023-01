nt_logo

Nie żyje 36-letni radny z Małopolski. Wcześniej w jego domu rozegrał się dramat

W

36-letni samorządowiec od dwóch tygodni walczył o życie w szpitalu

Trafił tam po pożarze, do którego doszło w jego domu przed świętami Bożego Narodzenia

Mężczyzna przeszedł kilka zabiegów, które miały uratować jego życie. Niestety, mimo wysiłku medyków, jego życia nie udało się uratować

szpitalu zmarł Sylwester Hasior, radny gminy Limanowa w Małopolsce. Przyczyną śmierci 36-letniego samorządowca i strażaka-ochotnika były obrażenia odniesione w pożarze. Dramat rozegrał się dwa tygodnie temu w domu mężczyzny.

Samorządowca pożegnały władze gminy Limanowa w Małopolsce i strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem, której Sylwester Hasior był druhem.

"Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Sylwestra Hasiora, radnego gminy Limanowa, strażaka OSP Wysokie oraz społecznika zaangażowanego w rozwój Wysokiego oraz gminy Limanowa. Rodzinie oraz bliskim składamy najszczersze kondolencje" – czytamy na stronie gminy.

"Dziękujemy za zaangażowanie w rozwój naszej jednostki. Do zobaczenia, Sylwku..." – napisali z kolei na Facebooku strażacy z OSP Wysokie.

Nie żyje Sylwester Hasior, radny gminy Limanowa

Sylwester Hasior miał 36 lat. Od dwóch tygodni samorządowiec przebywał w szpitalu, do którego trafił w wyniku pożaru. Jak podaje portal Limanowa.in, dramat rozegrał się tuż przed Bożym Narodzeniem w domu mężczyzny.

W nocy z 21 na 22 grudnia w budynku doszło do pożaru kotłowni, a jego przyczyną miała być sadza w kominie. W trakcie akcji ratunkowej w jednym z pomieszczeń nieobjętym pożarem strażacy znaleźli poparzonego 36-latka. Mężczyzna był przytomny, jednak jego stan był poważny – odniósł oparzeń na powierzchni około 60 proc. ciała.

Samorządowiec, oprócz rozległych poparzeń, doznał też urazów wewnętrznych. W szpitalu przeszedł kilka zabiegów, które miały uratować jego życie. Niestety, mimo wysiłku medyków, mężczyzna zmarł.

– Niesamowicie aktywny, skuteczny i zawzięty. Gdybym miał znaleźć w naszej Radzie Gminy najlepszego radnego, to byłby to właśnie Sylwek. Jego ostatnim sukcesem jest decyzja o budowie nowej szkoły w Wysokiem i pozyskanie na ten cel pieniędzy z Polskiego Ładu. Potrafił przekonać innych do tego pomysłu, choć początkowo mało kto wierzył, że uda się go zrealizować, co jednak nastąpiło m.in. dzięki jego ogromnego zaangażowaniu – wspomina w rozmowie z portalem Daniel Łącki, klubowy kolega zmarłego radnego.

Sylwester Hasior był radnym gminy Limanowa od 2018 roku, w wyborach startował z list komitetu Prawa i Sprawiedliwości, zdobył 210 głosów. Pracował w dwóch komisjach – gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i planowania przestrzennego oraz kultury, sportu i turystyki.