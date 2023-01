K

Kwestia segregacji odpadów ze styropianu budzi duże zainteresowanie, ponieważ dla wielu osób wciąż jest niejasna. Podpowiadamy więc, gdzie wyrzucać styropian budowlany i opakowania styropianowe.

Gdzie należy wyrzucić opakowania styropianowe? Fot. East News

Ogólnie styropian to lite tworzywo w postaci polistyrenu. Jednak styropian styropianowi nie jest równy. Są bowiem jego różne odmiany, w zależności od tego, do czego jest przeznaczony. Może być wykorzystywany na budowach jako izolacja, ale także do pakowania sprzętów RTV/AGD, mebli czy innych przedmiotów po to, by zabezpieczać je przed uszkodzeniami podczas transportu.

Do styropianowych pudełek pakuje się też jedzenie, żeby zapobiegać utracie temperatury oraz wysypaniu czy wylaniu produktów. Mamy także styropianowe tacki, talerzyki czy kubeczki. Choć styropian jest tworzywem sztucznym, nie zawsze powinien trafiać do tego samego śmietnika.

Gdzie wyrzuca się styropian budowlany?

Styropian wykorzystywany przy remontach i budowach domów jest traktowany jako odpad budowlany. Nie wyrzuca się więc go do zwykłych pojemników na śmieci. Mniejsze ilości kawałków płyt styropianowych możemy zawieźć sami do najbliższego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który przyjmuje takie odpady (trzeba się upewnić na ich stronie internetowej, bo niektóre punkty nie przyjmują np. styropianu budowlanego zabrudzonego klejem).

Inną opcją – przede wszystkim przy większych ilościach styropianu i towarzyszących mu innych śmieci takich jak gruz czy ceramika – jest wynajęcie kontenera na odpady budowlane. Wówczas w dogodnym dla nas terminie taki kontener wraz z odpadami zostanie wywieziony.

Wynajmowaniem kontenerów i wywozem odpadów budowalnych zajmują się specjalistyczne firmy oraz duże markety budowlane. Ceny są zależne m.in. od pojemności kontenera, tego, co do niego trafi, miejsca, w którym stanie, jak długo będziemy go wynajmować. Możemy więc zapłacić od 80/90 zł do nawet 1000 zł.

W ramach ducha zero waste warto również w miarę równe i proste kawałki styropianu wykorzystać np. do następnego remontu czy ocieplenia bud dla naszych zwierząt lub tych ze schroniska. Udekorowane kawałki styropianu mogą też np. pełnić funkcję ozdób domowych lub podstawek na coś.

Gdzie wyrzucać małe kuleczki styropianowe?

Jeżeli przy budowie albo podczas innego zastosowywania styropianu pozostaną nam z niego drobne kuleczki, trafiają one do żółtego kosza na odpady sztuczne.

Gdzie wyrzucać styropian opakowaniowy?

W przypadku styropianu opakowaniowego ważne jest to, czy jest on czysty, czy został zabrudzony. Ten brudny, tak po jedzeniu, jak i po różnych sprzętach, jeżeli jest zatłuszczony i nie da się go doczyścić, nie nada się do recyklingu, dlatego musi zostać wyrzucony do pojemnika czarnego na odpady zmieszane.

Natomiast styropian opakowaniowy czysty mniejszych rozmiarów umieszczamy w śmietniku żółtym na metale i tworzywa sztuczne. Jeśli zaś styropian jest duży, np. po lodówce lub telewizorze, można go wywieźć do pobliskiego PSZOK-u.

Informacje na temat tego, jak segregować konkretne śmieci, znajdziemy też w specjalnych aplikacjach typu Eco Harmonogram albo w wyszukiwarkach takich jak Segreguj na 5.