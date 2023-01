F

Federacja KSW przyłączyła się do kampanii społecznej "Stop Walkom Psów". Inauguracja współpracy odbyła się podczas grudniowej Gali XTB KSW 77, gdzie w walce wieczoru zmierzyli się Mariusz Pudzianowski i Mamed Khalidov.

Federacja KSW dołączyła do wsparcia kampanii "Stop Walkom Psów". Fot. materiały prasowe

Wbrew powszechnemu przekonaniu walki psów są wciąż organizowane w Polsce i na świecie. Są one powiązane z międzynarodową przestępczością zorganizowaną, gdzie w grę wchodzą zazwyczaj duże pieniądze. Informacje o walkach trzymane są w tajemnicy przez osoby zaangażowane w ten proceder. Inicjatywa "Stop Walkom Psów" jest nieformalnym zrzeszeniem osób chroniących psy przed tym okrucieństwem.

W ramach kampanii „Stop Walkom Psów” do tej pory prowadzone są przede wszystkim działania edukacyjne. W listopadzie tego roku odbył się pierwszy cykl szkoleń we wszystkich Szkołach Policji w Polsce na temat przeciwdziałania nielegalnym walkom psów. Powstała także koalicja polskich klubów sportów walki sprzeciwiających się temu okrutnemu procederowi. Dołączyło do niej kilkanaście klubów, w tym te najbardziej znane, m.in. Czerwony Smok, Academia Gorila oraz Copacabana Team.

– Zmuszanie psów do walki na śmierć i życie to nie sport. To przemysł okrucieństwa niemający nic wspólnego z etosem wojownika i sportowca. Jako jedna z najważniejszych organizacji MMA na świecie włączaliśmy się już w przeszłości w działania pomocowe względem psów. Tym razem chcemy mocno i wyraźnie wyrazić swoje poparcie dla kampanii Stop Walkom Psów. Tym samym sprzeciwiamy się bestialskiemu traktowaniu zwierząt i zarabianiu na ich cierpieniu – mówi Martin Lewandowski, współzałożyciel i prezes KSW

– O kolejnych działaniach w ramach tej współpracy usłyszycie już niebawem, bo wracamy z czymś znacznie większym w przyszłym roku – kwituje Lewandowski.

Koordynatorką kampanii społecznej „Stop Walkom Psów” jest aktywistka Magdalena Sienkiewicz, która uważa współpracę z Federacją KSW za kluczową dla rozwoju inicjatywy.

– To dla nas zaszczyt, ale i silna mobilizacja do dalszego działania. Nie da się systemowo przeciwdziałać temu zorganizowanemu, okrutnemu procederowi inaczej niż koordynując pracę organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i strony społecznej. Prestiż Federacji KSW oraz ogromny zasięg jej oddziaływania w środowiskach zainteresowanych sportem i uczciwą rywalizacją przełoży się na wyraźny wzrost świadomości w społeczeństwie – powiedziała Sienkiewicz.

Kampania społeczna „Stop Walkom Psów” to pierwsza w Polsce inicjatywa, która za swój cel ma uświadamianie społeczeństwa o istnieniu problemu i mobilizację do działania. Wchodząc na stronę internetową, można anonimowo zgłosić podejrzenie wykorzystywania zwierząt w nielegalnych walkach lub przekazać informacje na temat podejrzanych hodowli, w których psy mogą być do nich szkolone. Kontakt: swpmedia@protonmail.com.

Federacja KSW została założona w 2004 roku przez współwłaścicieli Macieja Kawulskiego i Martina Lewandowskiego. Stała się wiodącą europejską organizacją MMA. KSW organizowało imprezy na dużą skalę w Polsce, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Chorwacji i jest rekordzistą pod względem największego współczesnego wydarzenia MMA i największego w historii w Europie, z 57 776 uczestnikami na KSW 39.

W 2018 roku KSW pokonało Polski Związek Piłki Nożnej, zdobywając tytuł „Organizacji Sportowej Roku” w krajowym konkursie Nagrody Biznesu Sportowego.