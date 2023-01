O

Osiem lat temu (2015) po raz ostatni reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych stała na podium imprezy rangi MŚ. Biało-Czerwoni rozpoczynają dzisiaj grę na turnieju, którego są współgospodarzem. Polacy rozpoczną od poważnego wyzwania, bo w wyprzedanym katowickim Spodku zmierzą się z mistrzami olimpijskimi.

Reprezentacja Polski od meczu z Francją rozpocznie turniej MŚ. Biało-Czerwoni razem ze Szwedami są gospodarzami. Fot. Facebook/Handball Polska

Polscy szczypiorniści zdobyli cztery medale w historii MŚ

Biało-Czerwoni już dzisiaj zagrają w Katowicach z Francuzami

Polacy w 2021 roku zajęli 16. miejsce na turnieju MŚ w Egipcie

Kibice, którzy pamiętają czasy Karola Bieleckiego, Sławomira Szmala, Grzegorza Tkaczyka czy braci Jureckich oraz Lijewskich, zapewne z ciekawością będą spoglądać na pojedynki Biało-Czerwonych podczas rozpoczynających się mistrzostw świata.

Fakty są jednak takie, że reprezentacja Polski nie należy obecnie do czołówki i zespół trenera Patryka Rombla będą w każdym pojedynku grać o budowę zupełnie innej historii. Próbując nawiązać do czasów, które, choć nie są wcale tak odległe, odeszły razem z najbardziej doświadczonymi reprezentantami kraju.

Czego można się spodziewać po występie Biało-Czerwonych? Na pewno cieszy to, że w katowickim Spodku na pierwszym starciu gospodarzy trybuny wypełnią się do ostatniego miejsca. Polacy zagrają z mistrzami olimpijskimi z Tokio (2021), Francuzami. Drużyną, która jest potęgą szczypiorniaka i mocnym kandydatem do tytułu mistrzów świata.

Turniej zostanie rozegrany w dziewięciu miastach, pięciu szwedzkich oraz czterech Polskich. Arenami zmagań w przypadku kraju nad Wisłą będą: Katowice, Kraków, Płock i Gdańsk. Organizacja ceremonii otwarcia oraz inauguracyjnego spotkania pozostała po stronie polskiej. Szwedzi otrzymali organizację pojedynków o złoty i brązowy medal oraz o miejsca 5-8.

Biało-Czerwoni poza Francuzami w grupie zagrają jeszcze ze Słowenią oraz Arabią Saudyjską. Awans do tzw. fazy zasadniczej, wywalczą aż trzy z czterech reprezentacji. Nie ulega jednak wątpliwości, że trzeba już na etapie pierwszych pojedynków osiągać jak najlepsze rezultaty, żeby w końcowym rozrachunku liczyć się w grze o coś więcej, niż dobre wrażenie.

Faza grupowa – mecze Biało-Czerwonych

11 stycznia (środa), g. 21:00, Polska – Francja

14 stycznia (sobota), g. 20:30, Polska – Słowenia

16 stycznia (poniedziałek), g. 20:30, Polska – Arabia Saudyjska

Wszystkie mecze polskiej grupy zostaną rozegrane w katowickim Spodku. W krakowskiej Tauron Arenie kibice będą podziwiać rywalizację grupy F, gdzie zagrają: Holandia, Argentyna, Macedonia Północna oraz Norwegia.

Dodatkowo w Krakowie zagra również grupa A w składzie: Chile, Iran, Hiszpania i Czarnogóra. Katowiccy kibice w dni, w których nie będzie rozgrywać swoich gier "grupa polska", będą podziwiać dodatkowo zmagania w grupie E. Zagrają w niej: Niemcy, Serbia, Algieria i Katar.

Rywalizacja MŚ w Płocku zacznie się w drugiej fazie (tj. zasadniczej) turnieju.

Finałowy dzień zaplanowano na 29 stycznia. Ostatni dzień turnieju zostanie rozegrany w szwedzkim obiekcie Tele2 Arena w Sztokholmie.

Skład reprezentacji Polski na MŚ 2023

Bramkarze:

Mateusz Kornecki (Łomża Industria Kielce)

Adam Morawski (MT Melsungen/Niemcy)

Jakub Skrzyniarz (Bidasoa Irun/Hiszpania)

Zawodnicy z pola:

Bartłomiej Bis (HSC 2000 Coburg/Niemcy)

Piotr Chrapkowski (SC Magdeburg/Niemcy)

Jan Czuwara (HC Vardar 1961 Skopje/Macedonia)

Michał Daszek (Orlen Wisła Płock)

Dawid Dawydzik (Orlen Wisła Płock)

Szymon Działakiewicz (Redbergslids IK/Szwecja)

Maciej Gębala (SC DHfK Lipsk/Niemcy)

Tomasz Gębala (Łomża Industria Kielce)

Piotr Jędraszczyk (Piotrkowianin Piotrków Tryb.)

Krzysztof Komarzewski (Orlen Wisła Płock)

Przemysław Krajewski (Orlen Wisła Płock)

Arkadiusz Moryto (Łomża Industria Kielce)

Michał Olejniczak (Łomża Industria Kielce)

Ariel Pietrasik (TSV St. Otmar St. Gallen/Szwajcaria)

Maciej Pilitowski (Energa MKS Kalisz)

Szymon Sićko (Łomża Industria Kielce)

Patryk Walczak (Sporting Lizbona/Portugalia)

Mecze reprezentacji Polski będzie można oglądać na antenach TVP Sport. Podobnie będzie w przypadku pojedynków o medale na MŚ 2023. Wszystkie pojedynki polsko-szwedzkiego turnieju, dostępne będą wyłącznie na poprzez Viaplay.