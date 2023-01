W

We Lwowie we wtorek zorganizowano spotkanie przywódców Trójkąta Lubelskiego z udziałem prezydenta Polski Andrzeja Dudy, prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i prezydenta Litwy Gitanasa Nausėdy. Podpisano tam wspólną deklarację. Podczas przemówień przywódców nie zabrakło deklaracji o dalszej pomocy dla tego kraju.

Spotkanie prezydentów Polski, Ukrainy i Litwy Fot. Kancelaria Prezydenta RP

Prezydenci Polski, Ukrainy oraz Litwy spotkali się we wtorek we Lwowie

W czasie tego spotkania podpisano wspólną deklarację dotyczącą Ukrainy

Zmazało się w niej zdanie o"niezbywalnym prawie Ukrainy do obrony swojej suwerenności i integralności terytorialnej"

– Jestem wdzięczny narodowi polskiemu i litewskiemu za gotowość do stania przy naszym boku w drodze do zwycięstwa. Pokazuje to, że jesteśmy partnerami i przyjaciółmi – powiedział na tym spotkaniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. – Ukraińcy będą pamiętać o tej pomocy przez wiele lat – dodał.

Duda: Byliśmy pierwsi, którzy udzielili Ukrainie spektakularnej pomocy

Głos zabrał tam oczywiście prezydent Andrzej Duda. – Dziękuję prezydentowi Litwy i Ukrainy za kolejne spotkanie w formie Trójkąta Lubelskiego, które staje się już tradycją. Ostatnie odbyło się kilka godzin przed wybuchem wojny. Dziś ponownie wspieramy i naradzamy się wspólnie jak pomóc Ukrainie – przypomniał polski prezydent.

I dodał: "To prawie rok historii tego wsparcia materialnego - humanitarnego i militarnego, które płynie do Ukrainy. Polska od samego początku realizowała tu aktywną rolę. Byliśmy pierwsi, którzy udzielili Ukrainie spektakularnej pomocy".

Będzie również kolejna pomoc wojskowa dla Ukrainy. Jak przekazał Duda, "Polska podjęła decyzję o przekazaniu Ukrainie kompanii czołgów Leopard, jednak w ramach koalicji międzynarodowej".

Padała także ważna deklaracja ws. członkostwa Ukrainy w UE. – Wspieramy, wspieraliśmy i będziemy wspierać Ukrainę, także politycznie. W ramach Unii walczymy o to, aby Ukraina otrzymała pełnoprawny status członka. Podkreślam tu niezwykłą determinację społeczeństwa ukraińskiego, by przystąpić do Wspólnoty – mówił.

Co znalazło się we wspólnej deklaracji?

Duda podkreślał przy tym, że ta agresja musi zostać zatrzymana. – To jedno z największych wyzwań dla całego wolnego świata. Wszystkie państwa NATO muszą Ukrainę wspierać. My widzimy tę wojnę na własne oczy. Ukraina nie obroni się bez naszego wsparcia – zauważył.

Jeśli chodzi o wspólną deklarację polityków, to potwierdzono w niej m.in. "niezbywalne prawo Ukrainy do obrony swojej suwerenności i integralności terytorialnej. Podkreślili również wolę współpracy w procesie odbudowy Ukrainy po zakończeniu konfliktu".

Obecnie najgorsza sytuacja w Ukrainie jest na wschodzie kraju. Trwają cały czas walki o Sołedar. Rosjanie twierdzą, że kontrolują całe miasto, ale amerykańscy eksperci mówią tylko o części.