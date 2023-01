nt_logo

Kaczyński już wrócił do pracy. Pokazano najnowsze zdjęcia prezesa PiS

J

Kaczyński już wrócił do pracy. Pokazano najnowsze zdjęcia prezesa PiS

Natalia Kamińska

Jarosław Kaczyński spędził święta w szpitalu. Przeszedł w tym czasie planowany wcześniej zabieg ortopedyczny. W zeszłym tygodniu wrócił już do domu, a teraz do pracy. Nadal używa jednak do chodzenia kuli.

Prezes Jarosław Kaczyński w Sejmie Fot. Wojciech Olkusnik/East News Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Jarosław Kaczyński całe Boże Narodzenie spędził w szpitalu. Tak było też w sylwestra i Nowy Rok

Do domu wrócił dopiero 5 stycznia. Ze szpitala wyszedł pomagając sobie kulami

Jednak w tym tygodniu prezes Prawa i Sprawiedliwości zdecydował, że wraca do pracy. Pojawił się już w Sejmie

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, w drugiej połowie grudnia media obiegła informacja, że prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński trafił do szpitala. Miało to związek z jego operacją ortopedyczną. – Wszystko przebiega zgodnie z planem. Także proszę się nie martwić, naprawdę wszystko jest w porządku – tłumaczył wówczas rzecznik PiS Rafał Bochenek. Prezes PiS przeszedł zabieg wszczepienia endoprotezy kolana Kaczyński przeszedł zabieg wszczepienia endoprotezy kolana. Już w 2019 roku prezes PiS zapowiadał, że przejdzie dwie tego typu operacje, na obie nogi (pierwsza odbyła się w grudniu tego samego roku). – Muszę niestety to przeprowadzić. Po najbliższych wyborach przejdę operację wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego w jednej nodze. Później mniej więcej rok przerwy i kolejna operacja, tym razem druga noga, która jest na szczęście w znacznie lepszym stanie – mówił wtedy w rozmowie z "Super Expressem". Kaczyński w środę udał się do Sejmu W zeszły czwartek (5 stycznia) "Fakt" donosił, że prezes PiS opuścił szpital. Jak podano na stronie gazety, "po godz. 12 o kulach opuścił placówkę przy ul. Szaserów w Warszawie". "Na miejscu czekali na niego ochroniarze, którzy odwieźli go do domu na Żoliborzu" – czytamy. Niecały tydzień od opuszczenia szpitala także "Fakt" podaje, że Kaczyński w środę w asyście ochrony udał się do Sejmu. "Na zdjęciach widać, że szef partii rządzącej wciąż odczuwa trudy po operacji kolana i nie doszedł do pełnej sprawności" – czytamy w relacji gazety. Prezes PiS nadal używa też kuli. Powrót Kaczyńskiego do pracy cieszy polityków PiS. Jak donosił we wtorek "Super Express", politycy tej partii odetchnęli w końcu z ulgą. – Dobrze, że prezes jest już z nami. Jego obecność doda impetu w funkcjonowaniu PiS – powiedział dla "SE" europoseł Ryszard Czarnecki. Dodał, że prezes będzie "twardą ręką egzekwował i dyscyplinę i zaangażowanie posłów i senatorów". Kaczyński po pełnej rekonwalescencji planuje wrócić do objazdu Polski. Krzysztof Sobolewski z PiS mówił o tym w rozmowie z PAP. Jak przekazał, prezes partii rządzącej do spotkań z sympatykami wróci na przełomie stycznia i lutego. – Dotychczas prezesowi udało się odwiedzić 59 okręgów, zostało więc 35 do objechania – stwierdził w grudniu Sobolewski.

arosław Kaczyński spędził święta w szpitalu. Przeszedł w tym czasie planowany wcześniej zabieg ortopedyczny. W zeszłym tygodniu wrócił już do domu, a teraz do pracy. Nadal używa jednak do chodzenia kuli.