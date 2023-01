J

Jacek Rozenek, który jest ojcem dwóch synów poczętych dzięki in vitro, udzielił ostatnio wywiadu, w którym poruszył ten temat. To zaskakujące, co powiedział na temat tej metody. Wspomniał też o chrzcie swoich dzieci. Co usłyszał wówczas od księdza?

Jacek Rozenek przed chrztem swoich dzieci powiedział księdzu, że urodziły się dzięki in vitro. Reakcja duchownego. Fot. Paweł Wodzynski/East News

Jacek Rozenek i Małgorzata Rozenek-Majdan byli małżeństwem przez przeszło 10 lat. Dzięki in vitro mogli zostać rodzicami dwóch synów

Aktor powiedział, co sądzi o metodzie in vitro i osobach, które ją krytykują

Wrócił pamięcią do momentu, w którym chrzcił swoich chłopaków. Jak zachował się duchowny?

20 lat temu Jacek Rozenek i Małgorzata Rozenek-Majdan wzięli ślub. Para w 2006 r. powitała na świecie syna Stanisława, a cztery lata później Tadeusza. Mimo że ich relacja nie przetrwała próby czasu, to wspólnie wychowują chłopców.

Nie jest tajemnicą, że zarówno starszy, jak i młodszy potomek aktora i prezenterki przyszli na świat dzięki sztucznemu zapłodnieniu. Kilka lat później prezenterka zaszła w ciążę w ten sam sposób. Będąc już w związku z Radosławem Majdanem, powitała na świecie Henryka.

Dziś prowadząca "Dzień dobry TVN" jest mocno zaangażowana w propagowanie metody in vitro w Polsce. Założyła Fundację MRM, która ma wspierać starające się o dziecko kobiety. Kwestię zapłodnienia pozaustrojowego poruszyła też w książce "In vitro. Rozmowy intymne". Swoje doświadczenie i zdobytą wiedzę postanowiła wykorzystać również, przemawiając w PE. W czerwcu ubiegłego roku pojawiła się tam na konferencji, która dotyczyła leczenia niepłodności w naszym kraju.

Gwiazda stara się, jak tylko może, aby uświadamiać społeczeństwo tym temacie i pomagać rodzicom pragnącym potomstwa.

Jacek Rozenek o in vitro. "Rozumiem katolickie kontrargumenty"

Były mąż Małgorzaty Rozenek-Majdan udzielił ostatnio wywiadu portalowi plotek.pl. Podczas rozmowy zwrócono uwagę na duże zaangażowanie celebrytki w walkę o łatwiejszy dostęp do in vitro dla par zmagających się z problemem niepłodności.

Aktor zapytany, czy podziwia byłą żonę za jej działalność w tej kwestii, odpowiedział: – Nie podziwiam jej, ponieważ jestem w tym razem z nią. Jeżeli o mnie chodzi, to ja rozumiem takie katolickie kontrargumenty. Zapładnia się ileś zarodków i część się mrozi i to nie jest dobrze. Dla osób, które są wierzące bardzo, to jest naprawdę poważny problem. Należy minimalizować bardzo ten mechanizm. Bardzo wiele osób, do których ja mam szacunek, jest przeciwko in vitro. Co ja mogę zrobić? Należy brać pod uwagę również ich zdanie.

Wspomniał, że bardzo się cieszy z faktu, iż jego synowie zostali ochrzczeni, mimo nastawienia Kościoła do in vitro. Ujawnił, jak duchowny zareagował na wieść o metodzie poczęcia jego dzieci.

– Moi synowie, którzy się urodzili dzięki metodzie in vitro, są ochrzczeni. I to jest cudowne, naprawdę. Ochrzcił je ksiądz, w kościele. Wszystko normalnie. Powiedziałem mu, oczywiście, że urodzili się z in vitro. Popatrzył na mnie i powiedział: 'dobrze' - wspomniał.