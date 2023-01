P

Podczas największych targów technologicznych CES 2023 (5 – 8 stycznia) obok futurystycznych urządzeń, które poczekają na swoją premierę kilka lat, eksponowane były produkty już teraz podnoszące komfort codziennego życia. Firma LG przedstawiła między innymi 97-calowy bezprzewodowy telewizor LG SIGNATURE OLED M oraz linię urządzeń AGD LG ThinQ UP z możliwością dodawania nowych funkcji przez cały okres ich użytkowania; a także ultralekkie laptopy LG gram o oryginalnym designie.

Fot. materiały prasowe / LG

Jednym z głównych bohaterów stoiska LG na targach CES 2023 okazał się pionierski 97-calowy, telewizor konsumencki LG SIGNATURE OLED M z technologią Zero Connect1, umożliwiającą bezprzewodowe przesyłanie sygnału audio i wideo w czasie rzeczywistym przy rozdzielczości do 4K (120 Hz). W odróżnieniu od konwencjonalnych modeli, w których wszystkie porty wejściowe do podłączania sprzętów zewnętrznych umieszczone są na tyle lub po bokach urządzenia, wersja M3 wyposażona została w oddzielny moduł Zero Connect. Można go umieścić z dala od telewizora, co pozwala stworzyć wolną od zakłóceń przestrzeń do oglądania. Daje też dużą swobodę w aranżacji wnętrza.

W kategorii sprzętu TV przygotowanego na obecny rok firma LG zaprezentowała również linię LG OLED. Dziesięć lat po przedstawieniu światu pierwszego w historii telewizora OLED z dużym ekranem LG wciąż jest liderem na rynku tego rodzaju produktów premium. Potwierdza to fakt, że najnowocześniejsze modele marki wyróżniane są nagrodą CES Innovation Award już przez 11 lat z rzędu. Na czele linii OLED 2023 znajdują się najnowsze urządzenia z serii Z3, G3 i C3 OLED evo. Dzięki precyzji i wydajności technologii LG OLED evo oraz nowemu procesorowi α9 AI Gen6 udoskonalone modele wykorzystują najbardziej zaawansowane rozwiązanie głębokiego uczenia, wspomagane sztuczną inteligencją, aby zapewnić wyjątkową jakość obrazu i dźwięku.

Kolejnym istotnym unowocześnieniem zastosowanym w tegorocznej serii OLED evo serii G3 jest opracowana przez LG technologia Brightness Booster Max. Wykorzystuje ona zupełnie nową architekturę sterowania światłem i algorytmy zwiększające jasność nawet o 70 procent2. Ten parametr jest mapowany i regulowany dla każdego piksela oddzielnie, co daje efekt w postaci ostrzejszych, bardziej realistycznych obrazów.

Urządzenia LG 2023 G3 OLED evo mogą również poszczycić się konstrukcją One Wall3. To nowość, dzięki której telewizory wtapiają się w wystrój wnętrza. Po zamontowaniu na ścianie idealnie do niej przylegają, a brak widocznej szczeliny, która pojawia się po użyciu klasycznych uchwytów ściennych, sprawia, że telewizor staje się eleganckim elementem salonu.

Na targach CES 2023 po raz pierwszy pokazano powiększoną rodzinę laptopów LG gram. Do klasycznych, ultralekkich modeli w rozmiarach 14, 15, 16 i 17 cali oraz LG gram 2w1 dołączyły w tym roku LG gram Style i LG gram Ultraslim. Ostatni z nich to jak dotąd najsmuklejszy przedstawiciel serii. Waży zaledwie 998 gramów, a po zamknięciu ma grubość jedynie 10,99 milimetra – prawie tyle, co smartfon lub notatnik. Ponadto wyróżnia się imponującą jakością obrazu i mocą obliczeniową. Wyposażony został bowiem w wyświetlacz OLED o przekątnej 15,6 cala z powłoką Anti-glare Low Reflection (AGLR) i procesor Intel® Core™ 13. generacji. Laptopy LG gram Style, które oferowane są w wariancie 16- i 14-calowym (modele 16Z90RS i 14Z90RS), zaprojektowano z myślą o tych, którzy chcą wyrażać swój niepowtarzalny styl. Oba modele Style mają elegancki szklany design. To sprawia, że każdy z dostępnych kolorów lśni i zmienia się w zależności od rodzaju i natężenia światła oraz kąta jego padania. Oryginalne wzornictwo widoczne jest też po otwarciu laptopa. Niewidoczny na pierwszy rzut oka touchpad podświetla się pod wpływem dotyku użytkownika. LG gram Style posiada wyświetlacz OLED z powłoką Anti-Glare Low Reflection o proporcjach 16:10 i wysokiej częstotliwości odświeżania, a także procesor Intel® Core™ 13. generacji oraz dysk SSD NVMe™ 4. generacji.

Podczas tegorocznych targów w Las Vegas odwiedzający stoisko LG mogli zapoznać się też z ofertą nowatorskich urządzeń gospodarstwa domowego LG ThinQ UP. Produkty te zostały stworzone zgodnie ze zorientowaną na klienta koncepcją Evolving with You. Co oznacza możliwość dodawania nowych rozwiązań przez cały okres użytkowania sprzętu, bez konieczności dokonywania uzupełniających zakupów. Przykładem niestandardowej funkcji dostępnej do pobrania w 2023 roku jest tryb Laundry Saver – przeznaczony dla suszarek ThinQ UP. Jest to niezwykle przydatna opcja w sytuacjach, gdy nie można od razu wyjąć ubrań z urządzenia. Po zakończeniu cyklu (aż do momentu otwarcia drzwi) utrzymuje bęben w ruchu, żeby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnego zapachu i zagnieceń odzieży. Nowe funkcje oprogramowania łatwo selekcjonować i pobierać poprzez aplikację LG ThinQ4.

Firma przedstawiła ponadto drugą generację urządzeń AGD LG SIGNATURE. Gwarantują one ponadczasowe wzornictwo i innowacyjne technologie. Zapewniają więc bardziej stylowe, ekologiczne, a przede wszystkim wygodniejsze życie w domu. Wśród nowych sprzętów gospodarstwa domowego znalazły się m.in.: lodówka LG SIGNATURE z drzwiami typu french door i funkcją Dual InstaView™; zestaw pralki i suszarki z 7-calowymi panelami dotykowymi LCD; kuchenka mikrofalowa Over-the-Range z inteligentną funkcją InstaView™, a także kuchnia z podwójnym piekarnikiem, wbudowanymi kamerami oraz funkcją automatycznego ustawiania czasu i temperatury.

Wśród produktów LG prezentowanych na tegorocznych targach CES znalazła się linia urządzeń AGD (lodówka, pralka, suszarka, piekarnik i zmywarka) o minimalistycznym wzornictwie. Zostały one zaprojektowane z myślą o idei zrównoważonego rozwoju. Zmniejszenie liczby użytych komponentów i elementów drukowanych pozwala skrócić czas produkcji oraz zmniejszyć wykorzystanie potrzebnych do tego zasobów i energii. Części wewnętrzne i zewnętrzne, podobnie jak opakowania, wykonano z materiałów pochodzących z recyklingu.

Odwiedzający CES 2023 mogli przyjrzeć się też najnowszemu domowemu klimatyzatorowi ARTCOOL Gallery. Jego 27-calowy ekran LCD pozwala m.in. wyświetlać spersonalizowane treści dopasowane do każdej pory roku lub okazji. Co ważniejsze – urządzenie błyskawicznie odświeża pomieszczenie przy użyciu aplikacji mobilnej LG ThinQ. Zapewnia również energooszczędne chłodzenie i ogrzewanie dzięki sprężarce DUAL Inverter Compressor™ LG oraz trójstronnemu pośredniemu przepływowi powietrza. Natomiast nowa funkcja AI Dry™ gwarantuje bardziej higieniczne działanie.

W Las Vegas firma LG zaakcentowała, jak istotne jest zobowiązanie marki do oferowania kolejnych ułatwień dostępu w produktach i usługach. Wszystko po to, by bezproblemowo mogły korzystać z nich również osoby z niepełnosprawnościami i seniorzy. Kierując się opiniami grupy doradczej LG ds. osób z niepełnosprawnościami – działającej od 2021 r. i składającej się z osób o różnym stopniu sprawności, a także z ekspertów ds. ułatwień dostępu – firma wciąż wprowadza produkty bez barier. Mogą one być komfortowo używane przez każdego. Przykładowo, w Korei Południowej LG stosuje między innymi instrukcje obsługi produktów zawierające wskazówki audio i wideo w języku migowym; dystrybucję naklejek na urządzenia w alfabecie Braille’a oraz prowadzenie centrów doradztwa w języku migowym.

Na targach CES 2023 ogłoszono czterech finalistów inauguracyjnej nagrody LIFE’S GOOD AWARD. Przyznawana jest ona w zorganizowanym przez LG konkursie innowacji, by promować wizję firmy: Life’s Good. Przedsięwzięcie ma umożliwić autorom nowatorskich rozwiązań wywieranie pozytywnego wpływu na życie ludzi oraz na planetę. Finalistom – Day1Lab, Dot Inc, NONA Desalination i SOLUTUM – LG zapewni wsparcie podczas dopracowania i wprowadzenia na rynek ich koncepcji zmierzających do podniesienia jakości życia. 16 stycznia cztery najlepsze zespoły po raz ostatni zaprezentują swoje pomysły w seulskim LG Sciencepark. Zgodnie z rankingiem nagród, pomiędzy zwycięzców zostanie podzielona kwota pieniężna w wysokości 1,05 miliona dolarów.

1. Zero Connect pomiędzy ekranem telewizora a skrzynką AV

2. Dotyczy 55-, 65-, 77-calowych modeli G3.

3. Dotyczy tylko modeli z serii G.

4. Funkcje ThinQ UP są dostępne w limitowanych modelach produktów wprowadzonych na rynek Stanów Zjednoczonych po czwartym kwartale 2022 roku.