Tajemnicze zaręczyny współpracownika Kaczyńskiego w kopalni. Naruszono zasady bezpieczeństwa?

Tajemnicze zaręczyny współpracownika Kaczyńskiego w kopalni. Naruszono zasady bezpieczeństwa?

Rafał Badowski

Jeden z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego zaręczył się w kopalni Bogdanka na Lubelszczyźnie – ustalił Onet. I nie byłoby to może aż tak dziwne, gdyby nie fakt, że stało się to prawie 1000 metrów pod ziemią. Jak twierdzą rozmówcy portalu, naruszyło to zasady bezpieczeństwa.

Chodzi o Michała Moskala, jednego z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego, który swego czasu zastąpił "słynną panią Basię". Jak ustalił portal, "niezwykłe zaręczyny" Moskala miały miejsce pod koniec 2022 roku. Onet dodatkowo zwraca uwagę na fakt, że stało się to na tydzień przed tragicznym wypadkiem, w którym zginął 36-letni górnik. Jak czytamy, w piątek 30 grudnia 2022 roku przed południem kilka osób zjechało około 960 metrów pod ziemię. Był 28-letni Michał Moskal, jego wybranka, a także Kasjan Wyligała, wiceprezes zarządu Bogdanki ds. strategii i rozwoju oraz członek rady nadzorczej Enea S.A. Mariusz Romańczuk. Kilkanaście minut później Moskal oświadczył się swojej partnerce. Zaręczyny zostały przyjęte, jednak Moskal nie pochwalił się w mediach społecznościowych. Onet jednak potwierdził tę informację w trzech niezależnych źródłach. Rozmówcy serwisu twierdzą, że brak jakiejkolwiek wzmianki o tym wydarzeniu ich nie dziwi, gdyż według ich wiedzy miały zostać naruszone w kopalni obowiązujące procedury bezpieczeństwa. Czytaj także: Ile zarabia 27–letni sekretarz Kaczyńskiego? Prezes PiS hojnie go wynagradza – Pan Moskal oraz jego towarzyszka po zjechaniu na dół, oddalili się od grupy na ok. kilkadziesiąt metrów. Proszę pamiętać, że tam na dole pracują różne maszyny. Kiedy para odeszła, doszło do niebezpiecznej sytuacji, która mogła stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Nie tylko dla nich samych, ale również dla górników – powiedziała osoba znająca kulisy zaręczyn Michała Moskala. Jak czytamy, każdy zjazd pod ziemię wymaga pisemnej zgody Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. W Bogdance taką rolę pełni właśnie wspomniany Romańczuk. Onet zapytał Bogdankę, czy Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego wydał pisemną zgodę na zjazd, czy goście spoza kopalni przeszli odpowiednie badania oraz, czy wizyta wstrzymała prace górników. Może cię zainteresować: Nowa gwiazda Kaczyńskiego, która ma zdobyć młodych dla PiS. Kim jest 26-letni Michał Moskal? W przesłanym do redakcji oświadczeniu kopalnia nie zaprzecza, że doszło do zaręczyn. Nie odpowiada jednak na pytania dotyczące pisemnej zgody na zjazd czy badań lekarskich. Rzecznik prasowy Marcin Kujawiak zapewnił, że dochowano wszelkich procedur związanych z bezpieczeństwem. Kim jest Michał Moskal? Jak pisała w 2021 roku Katarzyna Zuchowicz w naTemat, w wieku 26 lat Moskal zastąpił słynną Panią Basię i został szefem Biura Prezydialnego PiS. Niezbyt widoczny, mało słyszalny, nagle znów stał się bohaterem wielu doniesień. – Wierny adiutant prezesa – powiedział o nim w naTemat jeden z polityków PiS. Przypomnijmy. Od maja 2020 roku Moskal, jak przyjęło się mówić, jest sekretarzem Jarosława Kaczyńskiego. To on zastąpił Barbarę Skrzypek, słynną panią Basię, choć w PiS zaznaczają, że ona i tak jest niezastąpiona. – Zastąpić to nigdy jej nie zastąpi, to oczywiste. Powiedzmy, że wszedł w wykonywanie jej kompetencji. Jest bardzo pracowity – powiedział Katarzynie Zuchowicz jeden z polityków. O tej funkcji Moskal powiedział, że jest dla niego olbrzymim zaszczytem i zobowiązaniem. W październiku 2020 roku, gdy prezes PiS objął funkcję wicepremiera ds. bezpieczeństwa i zyskał prawo do skompletowania swojego gabinetu politycznego, to Moskal – w wieku 26 lat – został jego dyrektorem.

