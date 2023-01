M

Mamy za dużo przyborów szkolnych? Niektóre z nich są już nieprzydatne lub zepsute? A może chcielibyśmy zrobić porządki w szafie i pozbyć się starych zeszytów i rysunków, ale nie wiemy, jak segregować takie odpady? Podpowiadamy, gdzie wyrzucać przybory szkolne oraz artykuły biurowe.

Podpowiadamy, jak należy segregować odpady w postaci artykułów szkolnych i biurowych. Fot. East News

Praktycznie każdy od czasu do czasu musi korzystać z artykułów biurowych, a dzieci nie mogą obejść się bez przyborów szkolnych. Co jednak w przypadku, kiedy się zepsują bądź będą już stare? Oto jak należy segregować odpady w postaci przyborów szkolnych i artykułów biurowych.

Gdzie wyrzucać długopisy i mazaki?

Zarówno całe mazaki, jak i wyjęty wkład z długopisu należy wrzucić do czarnego pojemnika na odpady zmieszane, z kolei samą obudowę długopisu – jeśli jest zrobiona z plastiku lub aluminium – wrzuca się do żółtego śmietnika na metale i tworzywa sztuczne. Jeśli zaś obudowa jest papierowa – wtedy do niebieskiego kosza na papier.

Co zrobić ze starymi farbkami?

Jeżeli farb nie udało się zużyć w całości i w pudełeczkach zostały nam jakieś resztki, to należy je umieścić w jednym woreczku i wrzucić do odpadów zmieszanych. W przypadku większych farb (także do malowania ścian), należy je zawieźć do któregoś z pobliskich wyspecjalizowanych punktów utylizacji takich jak np. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Gdzie wyrzucać ołówki i kredki?

Wiórki z kredek i ołówków trafiają do odpadów zmieszanych. Podobnie dzieje się z całymi kredkami (niezależnie od ich rodzaju) i ołówkami, które są już stare. Jeśli jednak wciąż nadają się do używania, warto dać je jakiemuś dziecku naszej rodziny lub znajomych albo przekazać do domu dziecka: podobnie jak inne przybory szkolne z tej listy.

Gdzie wyrzucać gumki, temperówki, cyrkle i linijki?

Gumki do zmazywania powinny trafić do pojemników czarnych na zmieszane odpady, natomiast temperówki, cyrkle, linijki, kątomierze itp. wyrzucamy do pojemnika żółtego na plastik i metal.

Gdzie wyrzuca się zapisane zeszyty, kartki z rysunkami i zadrukowany papier?

Jeśli zeszyt jest zapisany w części, te niezapisane kartki warto zostawić (i wykorzystać np. do notatek czy pakowania czegoś), zaś te zapisane wrzuca się do niebieskiego pojemnika na papier. Przy czym z zeszytu wyjmujemy zszywki i spirale (jeśli zeszyt jest spiralny) i umieszczamy w koszu żółtym na metale i tworzywa sztuczne.

Jeżeli jednak mamy bardzo dużo papieru, zawsze możemy zawieźć go na skup makulatury albo do innego punktu odbioru. Lista takich miejsc powinna być podana na stronie gminy lub miasta.

A co z pomalowanym lub porysowanym papierem? Czy to z zeszytu, czy z bloku? On, w przeciwieństwie do zapisanych zeszytów oraz zwykłych zadrukowanych kartek papieru, jest wyrzucany do czarnego pojemnika na odpady zmieszane. Te z kolei są potem przetwarzane mechaniczno-biologicznie (MBP) po to, by przygotować je do recyklingu do termicznej obróbki, czyli spalenia.

Gdzie wyrzucić stary klej, nożyczki, taśmę, sznurek czy bibułę?

Stare, popsute nożyczki trafiają do żółtego kosza na plastik i metal: podobnie jak sznurek z tworzywa sztucznego. Pozostałe sznurki, bibuła oraz taśma klejąca trafiają do odpadów zmieszanych. W przypadku taśmy może to dziwić, biorąc pod uwagę, że jest wykonana z tworzywa sztucznego. Jednak obecnie nie prowadzi się jej recyklingu, stąd trafia do pojemnika na odpady zmieszane.

Sprawa komplikuje się w przypadku klejów (niezależnie od ich rodzaju), a nawet samych opakowań po nich. Nie można odzyskać z nich surowców do ponownego przetworzenia, więc nie wyrzucamy ich do żadnego z komunalnych pojemników na odpady. Takie śmieci wywozi się do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) lub PSZOK-u.