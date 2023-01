N

Nie minęła doba od premiery, a nowa piosenka Shakiry zaraz będzie miała 30 milionów wyświetleń. Wokalistka rozprawia się z byłym partnerem, który zdradzał ją z młodszą. "Zamieniłeś Ferrari na Twingo, zamieniłeś Rolexa na Casio" – brzmi fragment najnowszego hitu artystki. Gerardowi Pique poszło w pięty?

Nowa piosenka Shakiry miażdży Gerarda Pique. "Zamieniłeś Ferrari na Twingo" Fot. YouTube.com / @ Bizarrap; PAU BARRENA/AFP/East News

Shakira nawiązała współpracę z Bizarrapem, znanym argentyńskim DJ-em i producentem muzycznym

Nagrali utwór, w którym artystka zawarła wszystkie swoje żale do Gerarda Pique

Byli razem od 2011 roku. Doczekali się dwójki dzieci: 9-letniego Milan i 7-letniego Sasha

O rozpadzie dwunastoletniego związku Shakiry i Gerard Pique fani dowiedzieli się w czerwcu 2022 roku. Był to dla nich szok, bowiem uchodzi za jedną z bardziej udanych par w zagranicznym show-biznesie. Do takiego obrotu sprawy przyczynił się romans piłkarza z młodszą kobietą.

Na początku grudnia oboje pojawili się przed sądem w Barcelonie, aby dopełnić formalności ws. opieki nad dwoma niepełnoletnimi synami. W Nowy Rok artystka wydała poruszające oświadczenie, w którym po raz pierwszy przyznała, że ma złamane serce, ale stara się nie tracić wiary w ludzi.

"Nawet jeśli ktoś nas zdradził, wciąż musimy ufać innym. W obliczu pogardy trzeba znać swoją wartość. Ponieważ wciąż jest wielu dobrych ludzi. Jest ich więcej niż tych nieprzyzwoitych. Tych, którzy odchodzą, jest mniej niż tych, którzy pozostają po naszej stronie" – zaznaczyła.

"Nasze łzy nie są marnotrawstwem, podlewają ziemię, gdzie narodzi się przyszłość i czynią nas bardziej ludzkimi, aby nawet po złamaniu serca można było dalej kochać" – podsumowała wymownie.

Nowa piosenka Shakiry miażdży Gerarda Pique. "Zamieniłeś Ferrari na Twingo"

W nowym roku piosenkarka rozlicza się z przeszłością, a właściwie z ex partnerem. W czwartek (12 stycznia) wyszła nowa Piosenka Shakiry. Połączyła siły z argentyńskim DJ-em i producentem muzycznym. Efekt? Miażdżący - dosłownie i w przenośni. W 10 godzin od premiery nabił ponad 20 milionów wyświetleń i zbliża się do 30-tu.

Artystka podsumowała piłkarza i krzywdy, które jej wyrządził. Z tekstu utworu dowiadujemy się, że dziś Shakira jest silniejsza. Nie omieszkała jednak uderzyć w dziewczynę 23-letnią Clarię Chię Marti, z którą Gerard miał ją zdradzać nawet w ich wspólnym mieszkaniu.

"Zostawiłeś mnie z twoją mamą jako sąsiadką. Prasa u moich drzwi i dług w urzędzie skarbowym. Myślałeś, że mnie skrzywdzisz, ale uczyniłeś mnie silniejszą. Życzę ci powodzenia z moim tak zwanym zastępstwem. Nawet nie wiem, co się stało. Zachowujesz się tak dziwnie, że nawet cię nie poznaję. Zamieniłeś Ferrari na Twingo, zamieniłeś Roleksa na Casio" – śpiewa 45-letnia Shakira.

Wokalistka wytknęła piłkarzowi to, że nie było go, kiedy go potrzebowała. Teraz idzie do przodu.

"Jedziesz szybko, zwolnij. Dużo siłowni, ale pracuj też trochę nad swoim mózgiem. Wilczyca taka jak ja nie jest dla nowicjuszy, wilczyca taka jak ja nie jest dla facetów takich jak ty, byłam poza twoją ligą, dlatego jesteś z kimś takim jak ty. Tak wiele mówi się o byciu mistrzem, a kiedy cię potrzebowałam, dałeś mi najgorszą wersję siebie" – słyszmy w tekście utworu.