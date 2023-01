S

Sieć obiegły filmiki, jak dzieci odprawiają msze w popularnej grze internetowej Roblox. Ponieważ temat wiary jest jednak w Polsce dość delikatny, pojawiło się wiele pytań dotyczących etyczności takiego zachowania. W tej sprawie głos zabrał jeden z księży znanych z Tik-Toka. Wskazał, kiedy można traktować zabawę w kategoriach grzechu ciężkiego.

Ksiądz komentuje msze w Robloxie. Czy to grzech ciężki? Fot. White Lives Matter / TikTok @ks.sebastianpicur

Roblox to popularna wśród młodzieży gra internetowa, której użytkownicy ostatnio coraz chętniej grają w wariant z odprawianiem mszy świętej

Ponieważ temat wzbudza kontrowersje, głos w sprawie zabrał ksiądz Sebastian Picur

Zdaniem księdza, tylko w niektórych okolicznościach granie w msze w Robloxie można traktować w kategoriach grzechu, szczególnie że dzieci od zawsze bawiły się "w kościół".

Popularności gry Roblox jest coraz większa. Użytkownicy coraz chętniej odtwarzają scenki z codziennego życia, a nawet ze świata polityki. Hitem sieci stały się ostatnio obrady Sejmu. To jednak nie ta sfera życia skradła serca internautów.

Chrzty, śluby i msze, czyli kościół w Robloxie

Jak pisaliśmy w naTemat, młodzi internauci upodobali sobie, jako scenerię gry, kościół. Co robią w czasie grania? Nic, czego nie moglibyśmy zobaczyć na żywo w każdą niedzielę, czyli odprawiają msze święte, a czasem również odtwarzają obrządki udzielania sakramentów.

Co ciekawe, msze w Robloxie nie są niczym nowym. Pierwsze filmy z tego typu nagraniami pojawiły się na Youtubie już rok temu. To teraz jednak triumfują w sieci.

Czy to grzech?

Na wstępie warto zauważyć, że dzieci, które bawią się w msze w Robloxie, podchodzą do sprawy bardzo profesjonalnie. Śpiewają psalmy zgodne z Pismem Świętym i "odprawiają liturgię" zgodnie z przyjętymi założeniami. Szaty liturgiczne są dobrane w taki sposób, że nie można się pomylić, a wnętrze świątyń jest odwzorowane niemal idealnie.

Czy taka zabawa, to zatem grzech? Zdaniem księdza Sebastiana Picura, który swoje filmiki z komentarzami do kwestii wiary publikuje na TikToku, tylko w niektórych okolicznościach.

"Jeżeli taka gra miałaby na celu znieważenie wartości religijnych, wtedy jest to grzech ciężki" – wskazuje na nagraniu duchowny.

W obszerniejszym komentarzy wskazuje, że msze w Robloxie odprawiane są w bardzo profesjonalny sposób, natomiast nadal jest to zabawa.

Duchowny dodaje, że dzieci od zawsze bawiły się w kościół, ale robiły to w sposób bardziej fizyczny, na przykład przez rozkładanie stołu, który zastępował ołtarz i maskotek, które odgrywały rolę wiernych. Była to między innymi częsta zabawa przyszłych księży.

Ksiądz Sebastian Picur dodał, że msza w Robloxie w żadnym wypadku nie może zastąpić prawdziwej liturgii.

Czym jest Roblox?

Dla niewtajemniczonych - Roblox, jak pisała w naTemat Zuznna Tomaszewicz, to edukacyjna gra internetowa podobna do Minecrafta, w której gracze sami ustalają sobie zasady. Rozgrywka może być dowolna - od zabawy w berka po udawanie bohaterów z "Harry'ego Pottera". Każdy dostaje do dyspozycji postać przypominającą kanciastego ludzika z klocków LEGO, któremu można zmieniać wygląd.