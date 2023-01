S

Starszym pokoleniom pewnie przez myśl by nie przeszło, że msze święte będzie można odprawiać w grach komputerowych. Dzieci grające w Roblox wpadły jednak na ten pomysł. Nagrania z zabawy w księży i biskupów podbijają sieć, a liczba chętnych na udział w "niedzielnej liturgii" stale rośnie.

Nagrania z mszy świętej w Robloksie robią furorę w internecie (TikTok). Fot. Twitter.com

Na naszych oczach narodził się nowy hit polskiego internetu. Dzieci odprawiają mszę świętą w popularnej internetowej grze Roblox.

Nagrania z kościelnych ceremonii już okrzyknięto mianem mema. Autorami najpopularniejszej mszy są chłopcy z kanału Archidiecezja Lubelska Roblox.

Na robloksowe msze przybywają tłumy. Wydarzenia można śledzić na streamach.

Msze święte w grze Roblox

Dla niewtajemniczonych - Roblox to edukacyjna gra internetowa podobna do Minecrafta, w której gracze sami ustalają sobie zasady. Rozgrywka może być dowolna - od zabawy w berka po udawanie bohaterów z "Harry'ego Pottera". Każdy dostaje do dyspozycji postać przypominającą kanciastego ludzika z klocków LEGO, któremu można zmieniać wygląd.

Roblox to istny fenomen, którego potencjał postanowiły wykorzystać dzieci zafascynowane... Kościołem. W sieci hulają nagrania wideo, na których widzimy pokoje z gry przypominające wnętrza chrześcijańskich świątyń (w tym m.in. ustawione w rzędach ławy, obrazy z wizerunkami świętych, krzyże i charakterystyczne dla architektury sakralnej kolumny).

Filmiki ukazują grupkę chłopców bawiących się w mszę świętą. Ich postaci mają na sobie liturgiczne alby z fioletowymi kołnierzami, a nawet biskupią czapką. Co ciekawe, dzieci wykazują się imponującą znajomością liturgii.

– Arturze, podaj mi kadzidło – słyszymy w materiale wideo kanału Archidiecezji Lubelskiej Roblox, które znajdziemy zarówno na TikToku, jak i Youtube.

Msze święte w wykonaniu chłopców z województwa lubelskiego momentalnie stały się memem w internecie. Po sieci krążą kolejne wydarzenia stylizowane na kościelne ceremonie (m.in. pogrzeby), ale zdaje się, że ich autorami są już zupełnie nowe osoby.

Jakby tego było mało, internauci tłumnie pojawiają się na robloksowych mszach. Jedni mają szansę zasiąść w kościelnej ławie (lub podejść po opłatek) swoimi awatarami, drudzy zaś oglądają zabawę na streamach (ostatnio na Discordzie samozwańczych księży słuchało nawet 3 tys. osób). Zainteresowanie eventami nie słabnie.

"Muszę nauczyć się w to grać i tam iść"; "Skąd ten gość zna całą mszę na pamięć?; "Telewizja: gry to zło, namawiają do złych czynów. Tymczasem gry: msza święta"; "Czyli w niedzielę - zamiast do kościoła - idę do kompa"; "Tak właśnie rodzą się hity polskiego internetu" – czytamy w komentarzach pod TikTokami z mszy.

"Date idea: leżymy i oglądamy 'UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA I WSPOMNIENIE BŁ STEFANA WYSZYŃSKIEGO W ROBLOX'" – zaproponowano na Twitterze.