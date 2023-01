W

W czwartek Jakub Kumoch poinformował, że odchodzi z Kancelarii Prezydenta i nie będzie już pełnił funkcji sekretarza stanu oraz szefa Biura Polityki Międzynarodowej. Od razu zaczęły się spekulacje, kto ma go zastąpić. Gazeta.pl podaje, że będzie to jeden z wiceministrów spraw zagranicznych.

Jakub Kumoch odszedł z administracji Andrzeja Dudy. Fot. Wojciech Olkusnik/East News

W czwartek z Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy odszedł sekretarz stanu oraz szef Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch

Na razie nie podano, kto zastąpi go na tym stanowisku, ale pojawiła się nieoficjalna informacja, że może to być jeden z wiceszefów MSZ

Jak pisaliśmy w naTemat.pl, Jakub Kumoch poinformował w czwartek, że wizyta we Lwowie była jego ostatnim obowiązkiem służbowym w roli współpracownika prezydenta Andrzeja Dudy.

Jakub Kumoch zrezygnował z funkcji u boku Andrzeja Dudy

"Dziś na własną prośbę, za zgodą Szefa i zgodnie z naszymi ustaleniami sprzed paru miesięcy po półtora roku bardzo intensywnej pracy kończę sprawowanie funkcji Sekretarza Stanu i Szefa Biura Polityki Międzynarodowej" – napisał Kumoch, dodając, że uzyskał zgodę na ujawnienie powodów swojej decyzji.

Dodał także, że praca w dyplomacji w pierwszych miesiącach wojny i udział w kształtowaniu relacji polsko-ukraińskich były dla niego zaszczytem."Zadanie wykonane, Panie Prezydencie!" – zwrócił się do Dudy.

Co ważne, w ostatnim czasie Kumoch zdementował, jakoby stanowisko w Kancelarii Prezydenta stracił Piotr Gillert, dyrektor Biura Polityki Międzynarodowej. Z ustaleń RMF FM wynikało, że miał on zostać obarczony odpowiedzialnością za dopuszczenie do sytuacji, w której rosyjscy pranksterzy dodzwonili się do Andrzeja Dudy. Kumoch powiedział, że odejście Gillerta nie jest prawdą. "Bzdura wyssana z palca" – napisał.

Nieoficjalnie jeden z wiceszefów MSZ ma zastąpić Kumocha u Dudy

Chwilę po ogłoszeniu jego decyzji w mediach pojawią się pierwsze typy, kto zastąpi Kumocha. Portal Gazeta.pl informuje, że jego miejsce w administracji Dudy zajmie wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz.

Kim jest Marcin Przydacz? Wiceminister skończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiował także stosunki międzynarodowe i filozofię na tym samym uniwersytecie. Jest także absolwentem Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

W 2015 roku zdał egzamin adwokacki. W latach 2010-2014 współpracował z Klubem Jagiellońskim jako analityk z zakresu stosunków międzynarodowych. Działał także wówczas w Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej.

W latach 2012-2015 był z kolei wykładowcą na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, a w okresie 2013-2015 prezesem zarządu think-tanku Fundacja Dyplomacja i Polityka.

Przez kolejne cztery lata pełnił funkcję zastępcy dyrektora Biura Spraw Zagranicznych w Kancelarii Prezydenta RP. Obecnie w polskim MSZ jest podsekretarzem stanu ds. bezpieczeństwa, polityki amerykańskiej oraz wschodniej. Jeśli informacje Gazeta.pl się sprawdzą, wróci do biura Andrzeja Dudy.