Agnieszka Woźniak-Starak już od wielu lat współpracuje przy produkcjach TVN, ale nie ogranicza się tylko do tego. Niedawno pochwaliła się fanom, że rusza z nowym projektem w zupełnie innym miejscu. Będzie jej towarzyszyła inna znana dziennikarka.

Agnieszka Woźniak-Starak startuje z nowym projektem. Fot. VIPHOTO/EAST NEWS

Agnieszka Woźniak-Starak jeszcze do niedawna tworzyła tylko dla TVN. Niebawem jednak się to zmieni. Dziennikarka rusza z nowym projektem

Zapowiedziała, że razem z Gabi Drzewiecką będzie prowadziła program internetowy na YouTube, gdzie będzie można znaleźć i posłuchać "ciekawych rozmów"

Kariera Agnieszki Woźniak-Starak

Od blisko dwóch dekad jest związana z mediami. Agnieszka Woźniak-Starak karierę zaczynała w radiowej Jedynce. Potem postanowiła spróbować swoich sił przed kamerą. Związała się z Telewizją Polską, gdzie prowadziła programy takie, jak: "Kawa czy herbata?", "Pytanie na śniadanie" czy "Bitwa na głosy".

Z czasem swoje miejsce odnalazła u konkurencji. To w TVN mogliśmy oglądać ją w roli gospodyni w produkcjach: "Apluaz, Aplauz!", "Azji Express", "Ameryce Express" oraz "BigBrotherze". Od 2020 roku razem z Ewą Drzyzgą współprowadzi "Dzień dobry TVN". Choć nic nie wskazuje na to, aby odeszła z porannego pasma, to przekazała wieści o nowym, dodatkowym zajęciu.

Nowe przedsięwzięcie Agnieszki Woźniak-Starak. "#secretproject"

Jakiś czas temu na profilu dziennikarki pojawił się tajemniczy wpis. Woźniak-Starak zasugerowała, że niebawem ruszy z nowym przedsięwzięciem. Będzie współpracowała z Gabi Drzewiecką.

"Nowy Rok witamy w takich nastrojach! Dlaczego? Bo mamy nowy, świetny projekt! Już wkrótce pokażemy Wam coś, o czym myślałyśmy od dawna, a z okazji Nowego Roku postanowiłyśmy te myśli zmaterializować. Stworzyłyśmy to we dwie. Dlaczego? Bo się lubimy. Bo mamy flow. Bo od dawna chciałyśmy razem pracować. Bo chciałyśmy zrobić coś po swojemu, na własnych zasadach, po prostu. Poza tym dobrze się rozmawia w miłym towarzystwie, prawda? Bądźcie uważni, więcej informacji już wkrótce! Ps. Wreszcie mamy swój #secretproject" – napisały w poście.

Przypomnijmy, że Drzewiecka to również doświadczona dziennikarka. Gabi współpracuje ze stacją Chillizet. Pojawiała się też w produkcjach TVN.

To tam Woźniak-Starak i Drzewiecka będą razem pracować

Dziennikarki ruszają z nowym, wspólnym kanałem na YouTube. Będę tam prowadziły program internetowy pt. "Trójkąt". Szczegóły zdradziły w najnowszej publikacji. "Czas najwyższy, żeby #secretproject przestał być secret. W 2023 zapraszamy do trójkąta. Zawsze chciałyśmy zrobić coś na własnych zasadach. Rozmawiać z kim chcemy, o czym chcemy i ile chcemy. Ruszamy z naszym kanałem na YouTube. Będzie to miejsce, gdzie znajdziecie rozmowy, a nie wywiady. Naszym zdaniem bardzo ciekawe rozmowy, ale to ocenicie sami. Niebawem powiemy, kto jako pierwszy wylądował w trójkącie z nami – zapowiedziały na Instagramie.

Aspirujące youtuberki mogą liczyć na wsparcie ze strony znanych koleżanek. Pod postem swoje komentarze zostawiły m.in. Margaret i Paulina Krupińska. Nie mogą się już doczekać premierowego odcinka.