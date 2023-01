E

Edward Miszczak został szefem Polsatu. Jak do tej pory współpraca Dody z tą stacją układała się bardzo pomyślnie dla obu stron. Jak będzie teraz? Artystka już ma pomysły, które chciałaby przedstawić nowemu dyrektorowi. Chodzi o kolejne reality show.

Doda stworzy program z Edwardem Miszczakiem? Fot. TRICOLORS/EAST NEWS // Fot. VIPHOTO/EAST NEWS

Dorota Rabczewska ostatnio zrealizowała na Polsacie swoje show randkowe "12 kroków do miłości"

Teraz w stacji zaszły duże zmiany. Dyrektor programową nie jest już Nina Terentiew. Po opuszczeniu TVN przyszedł na jej miejsce Edward Miszczak

Doda chciałaby nawiązać współpracę z nowym szefem. Ma na myśli plany związane z realizacją kolejnej produkcji

Duże zmiany w TVN i Polsacie. Transfer Edwarda Miszczaka

W czerwcu media obiegła informacja o odejściu z TVN Edwarda Miszczaka, jednej z najważniejszych osób w stacji. Wiadomość ta zaskoczyła wszystkich między innymi dlatego, że były dyrektor programowy był związany z telewizją niemalże od samego początku jej istnienia. Pracował w niej przez 25 lat. W swoim pożegnalnym oświadczeniu oznajmił:

"TVN było największą przygodą mojego zawodowego życia. Robiliśmy tu razem rzeczy, które wielu wydawały się niemożliwe, a nam wychodziły (...) W życiu każdego przychodzi taki moment, że mimo sukcesów odczuwa się potrzebę zmiany. Dlatego podjąłem decyzję o odejściu, ale ludzie i to wyjątkowe miejsce zawsze będą w moim sercu".

Od samego początku było wiadomo, że Miszczak nie zdecyduje się na spokojną emeryturę, a dołoży starań, by dalej pracować w mediach. Od razu po informacji dotyczącej odejścia, wybuchła fala spekulacji na temat jego przejścia do konkurencji. Już w czerwcu mówiono o tym, że być może podejmie pracę w telewizji Polsat i zastąpi na stanowisku dyrektora programowego Ninę Terentiew.

Tak też się stało. Niedługo później telewizja Polsat oficjalnie poinformowała, że 16 stycznia 2023 roku Edward Miszczak obejmie stanowisko Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Programowego, zastępując tym samym Ninę Terentiew, która zakończy pełnienie tych funkcji i wejdzie w skład Rady Nadzorczej.

Doda i współpraca z Polsatem. Artystka ma już nowe pomysły

Jak do tej pory Dodzie świetnie współpracowało się z Polsatem. Gwiazda była zapraszana na imprezy pod szyldem tej stacji. Występowała często jako gość specjalny w "Tańcu z gwiazdami". W ostatnim czasie zrobiła nawet swoje reality show "Doda. 12 kroków do miłości", gdzie wśród kandydatów dobranych jej przez ekspertów, miała odnaleźć swoją bratnią duszę i nowego partnera.

Czy chciałaby realizować nowe produkcje z Edwardem Miszczakiem? Rabczewska opowiedziała o tym w rozmowie z dziennikarką serwisu Party.

– Bardzo bym chciała wejść we współpracę z Edwardem Miszczakiem. Mam już też nawet pomysł na taki film. Chciałabym oczywiście mu go przedstawić, to byłoby wspaniałe. I można byłoby też fajne reality show o tym zrobić. O tym, jak wygląda praca takiej postrzelonej, kreatywnej producentki na planie filmowym – powiedziała.

– Chciałabym zrobić komedię sensacyjną. Oczywiście ciężko będzie pobić produkcje TVN-owskie, bo to są filmy, które do tej pory mają niesamowite frekwencje, na przykład "Listy do M.", więc mielibyśmy wysoko postawioną poprzeczkę. Ale myślę, że gdyby Edward Miszczak dał mi zielone światło, to zrobiłabym coś spektakularnego – wyznała gwiazda, która ma już na swoim koncie film "Dziewczyny z Dubaju", przy którym pracowała jako producentka kreatywna.