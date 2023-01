K

Katarzyna Cichopek na planie programu "You can dance - nowa generacja" nie mogła powstrzymać łez. Poruszyła ją historia dwóch dziewczynek z Ukrainy, które wzięły udział w show. Prezenterka wspomniała o swojej córce.

Katarzyna Cichopek poruszona historią dziewczynek w Ukrainy. Fot. TRICOLORS/EAST NEWS

Ruszyła kolejna odsłona programu "You can dance - nowa generacja". W najnowszym odcinku nie zabraknie ogromnych emocji

Katarzyna Cichopek popłakała się na planie tanecznego formatu po tym, jak na scenie zaprezentowały się dwie dziewczynki Ustyniia i Alina z Ukrainy

Telewizja Polska wypuściła następną edycję tanecznego show dla dzieci. W programie prowadzącą wciąż pozostanie Edyta Herbuś. Natomiast w skład jury wchodzi: Agustin Egurrola, Katarzyna Cichopek i Ida Nowakowska. Swoje umiejętności na parkiecie prezentują dzieci w wieku od 8 do 13 lat.

Łzy w "You can dance". Katarzyna Cichopek poruszona historią Ukrainek

Na antenie TVP mogliśmy już obejrzeć dwa odcinki "You can dance". 13 stycznia zostanie wyemitowany kolejny. "Fakt" zrelacjonował przedpremierowy fragment, w którym wystąpiły: 9-letnia Ustyniia i 11-letnia Alina.

Dziewczynki pochodzą z Ukrainy. Swoją przygodę z tańce zaczęły w lokalnej formacji. Jednak po inwazji Rosji na ich ojczyznę przyjechały do Polski razem ze swoimi mamami. Zamieszkały w Lublinie.

Swoim występem w "YCD" - przy pomocy języka tańca - chciały pokazać, jak wygląda wojna oczami dziecka. - Kiedy wyły syreny, chowaliśmy się do schronu - wyznała nastoletnia Alina i przyznała, że bardzo tęskni za tatą, którego dawno nie widziała. - Bardzo się bałam i chciałam wrócić do swojego domku - wtrąciła Ustia, cytowana przez "Fakt".

Choreografia oraz relacje dziewczynek wzbudziły wśród jurorów ogromne wzruszenie. Katarzyna Cichopek rozpłakała się na wizji i wspomniała o swojej córce, która jest w podobnym wieku.– Ona jest w wieku mojej córki i pomyślałam sobie o tym całym horrorze, który przechodzą. I zobacz, mimo wszystko są takie uśmiechnięte, ja cię kręcę… – mówiła ze łzami w oczach do Egurroli.

- Wasze występy były niezwykle przejmujące. (…) Zdaję sobie sprawę, jak trudny jest to dla Was czas, tym bardziej doceniam, że nie poddajecie się, że walczycie o swoje marzenia i walczycie o siebie. Dziewczyny, jesteście nieprawdopodobnie zdolne, jestem totalnie wzruszona i cieszę się, że z nami jesteście - zwróciła się do Aliny i Ustii.

Przypomnijmy, że Cichopek doczekała się dwójki dzieci z byłym mężem Marcinem Hakielem. Syn Adam ma już 13 lat, natomiast córka Helena 9. Dziewczynka chodzi do trzeciej klasy szkoły podstawowej. Na co dzień rozwija swoje pasje: lubi śpiewać, grać na pianinie. Chodzi też na zajęcia teatralne.