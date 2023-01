"Niech jedzą ciastka". Te okrutne słowa wypowiedziane na wieść o głodujących, którym brakowało chleba, długo przypisywano Marii Antoninie. Królowa Francji, której żywot przecięło ostrze gilotyny, wzbudzała w swoich czasach ogromne kontrowersje. Czy rzeczywiście zasługiwała na tak surową ocenę? Świeżym okiem na życie tej historycznej postaci pozwoli nam spojrzeć serial "Maria Antonina" w CANAL+ online.

Maria Antonina (Maria Antonia Josefa Johanna von Österreich), to austriacka arcyksiężniczka, która w latach 1774–1792 była królową Francji jako żona Ludwika XVI. Córka cesarza Franciszka I Lotaryńskiego i królowej Marii Teresy Habsburg urodziła się 2 listopada 1755 w Wiedniu. Swego męża poślubiła w 1770. W 1793 oskarżona o zdradę stanu została skazana na śmierć i ścięta na gilotynie w Paryżu.

Współcześni historycy zwracają uwagę, że choć Maria Antonina niewiele wiedziała o rządzeniu państwem i przepadała za dworskim, rozrywkowym stylem życia, to była zbyt surowo oceniana i niesprawiedliwie traktowana. Niektóre zarzuty wobec niej stanowiły zwykłe pomówienia. Nawet słynne zdanie o ciastkach, które jej przypisano, padło z ust jej poprzedniczki – Marii Leszczyńskiej, żony Ludwika XV.

Na temat znienawidzonej za życia, a pokochanej przez kulturę po śmierci królowej powstało już wiele filmów i programów telewizyjnych. 20 stycznia w CANAL+ online i na CANAL+ PREMIUM zadebiutuje międzynarodowa serialowa superprodukcja "Maria Antonina", której twórcy dostrzegli w tytułowej bohaterce wyzwoloną kobietę, ikonę w świecie mody oraz... pierwszą influencerkę Francji.

Najnowszy tytuł w ofercie CANAL+ to zrealizowany z rozmachem ośmioodcinkowy serial kostiumowy z gatunku dramatu historycznego, który pokazuje Marię Antoninę w innym, nieznanym większości świetle. Filmowcy przedstawiają początki młodej żony Ludwika XVI na wersalskim dworze – wyzwania, z jakimi musiała się mierzyć, aby zaznaczyć swoją obecność i zaistnieć we wrogo nastawionym do niej świecie.

– Maria Antonina uosabia nasze poglądy na temat wolności osobistej, indywidualności, równości i samostanowienia. Te właśnie cechy, w połączeniu z jej absolutną determinacją, by żyć tak, jak chciała, pozwoliły jej wrogom ją podkopać i ostatecznie zniszczyć. My jesteśmy tym, kim jesteśmy dzisiaj, dzięki temu, kim ona była wtedy – podkreśla scenarzystka nowego serialu Deborah Davis.

W tej opartej na autentycznych postaciach i wydarzeniach historii Maria Antonina rysuje się jako kobieta, która przekracza swoje czasy, walcząc o życie według własnych zasad. Widzowie serialu zobaczą pogłębiony portret psychologiczny, w tym intymne marzenia i lęki, dziewczyny, która zostaje przeniesiona z Austrii do obcego kraju w ramach zaaranżowanego małżeństwa z delfinem (późniejszym królem) Francji.

– Maria Antonia była bardzo wielowymiarową postacią, żyjącą według niezrozumiałej dla niej francuskiej etykiety. Moim zdaniem była nowoczesną kobietą, która nieustannie broniła swojego prawa do wolności i prywatności. Nie mając głosu w sprawach decyzji politycznych, postanowiła zostać ikoną w świecie mody. To naprawdę fascynująca kobieta – mówi odtwórczyni głównej roli w serialu Emilia Schüle.

Jako że przedrewolucyjny Wersal słynął z wizualnego przepychu, wystawnych bali i rewii mody, najnowsza filmowa opowieść z życia Marii Antoniny, Ludwika XVI i francuskiej arystokracji musiała to zobrazować. Producenci serialu zadbali o oddanie klimatu epoki, zatrudniając topowych specjalistów od kostiumów i scenografii. Dzięki ich pracy produkcja zachwyca bogactwem strojów i pięknem pałacowych wnętrz.

Reżyserami nowego serialu o słynnej francuskiej królowej są Pete Travis ("Pola krwi") i Geoffrey Enthoven ("Hasta la vista"). Scenariusze do wszystkich odcinków napisała Deborah Davis, autorka nominowana do Oscara za film "Faworyta". W rolę tytułowej bohaterki wcieliła się Emilia Schüle. Polskim akcentem jest obecność w obsadzie aktora Philippe Tłokińskiego, który zagrał dramaturga Pierre’a Beaumarchais.

Premiera serialu "Maria Antonina" odbędzie się 20 stycznia 2023 w serwisie streamingowym CANAL+ online oraz na antenie kanału telewizyjnego CANAL+ Premium. Tego dnia widzowie będą mogli zobaczyć dwa pierwsze odcinki tej kostiumowej superprodukcji. Kolejne części (po dwa) serii będą emitowane co piątek zarówno na platformie VoD, jak i w telewizji dostępnej dla abonentów CANAL+.