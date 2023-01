R

Roksana Węgiel, która kilka dni temu wkroczyła w dorosłość, udzieliła przy tej okazji kilku wywiadów. W jednym z nich otworzyła się na temat swojej wiary. Zdradziła, jaki ma stosunek do Kościoła.

Roksana Węgiel zdradziła, jaki ma stosunek do Kościoła. fot Artur Zawadzki/REPORTER

Roxie Węgiel w wielkim stylu weszła w dorosłość, ogłaszając nową piosenkę i ujawniając swój związek

Tymczasem dowiedzieliśmy się też, jaki jest jej stosunek do wiary i Kościoła

Jej karierze od najmłodszych lat przygląda się rzesza Polaków. Roksana od występu w "The Voice Kids" mocno się zmieniła. Z nieśmiałej i skrytej dziewczynki, stała się dojrzałą i pewną siebie nastolatką, która 11 stycznia 2023 roku skończyła 18 lat.

Czy Roksana Węgiel jest wierząca? Chodzi do kościoła?

Choć o osiągnięciach muzycznych Roxie wiemy wiele, to rzadko mówiła ona o swoich prywatnych sprawach i przekonaniach. Ostatnio to się zmieniło. Gwiazda w jednym z najnowszych wywiadów opowiedziała o swoim stosunku do wiary katolickiej. W środowisku celebryckim coraz więcej osób mówi o apostazji, to Węgiel jednak nie podąża za tym "trendem". Wyznała, że jest praktykującą katoliczką.

– Jak czuję potrzebę, to idę do kościoła. To nie jest jakiś przymus, że co niedzielę chodzę, tylko po prostu chcę tam chodzić. Naprawdę można trafić na fajną mszę, na fajne kazanie – wyznała w rozmowie z o2. Ma też wśród swoich przyjaciół osoby, które są wierzące. – Trzeba trochę przełamać ten stereotyp Kościoła, bo każdy myśli, że jak ktoś chodzi do kościoła, to jest po prostu jakimś starym wapniakiem. Chodzę do kościoła z moją ekipą, która jest bardzo, że tak powiem, współczesna i totalnie to są super ziomale, więc trzeba trochę uświadamiać ludzi – dodała.

Na zakończenie wątku powiedziała, to, co często mówią osoby, które dostrzegają błędy w funkcjonowaniu Kościoła, ale nie rezygnują z praktykowania wiary katolickiej. – Nie chodzę tam do instytucji, nie chodzę tam dla księży, tylko dla Boga – podkreśliła.

Roxie wydała nową piosenkę i ujawniła, że ma chłopaka

Wspomnijmy, że z okazji 18 urodzin Roxie przygotowała dla swoich fanów coś specjalnego. Wypuściła nową piosenkę pt. "Ciche szepty". "Jestem bardzo szczęśliwa i wydaje mi się, że słychać to w tej piosence, chyba po raz pierwszy utożsamiam się z każdym słowem. Ten numer to emocje, które wraz z ekipą @wolfhouseproduction wykreowaliśmy w studiu. To nie koniec niespodzianek, które dla was przygotowałam z okazji swoich 18. urodzin. Bądźcie ze mną!" – zachęciła.

Co więcej, postanowiła, że już nie będzie ukrywała się ze swoim ukochanym. Wyznała, że jest szczęśliwie zakochana. Związała się z Kevinem Mglejem, z którym współpracowała przy ostatnim albumie.

W jednym z najnowszych wywiadów nie tylko potwierdziła związek z 26-letnim songwriterem, ale także przyznała, że nigdy wcześniej nie była nikogo tak pewna, jak jest jego.

– Nikogo i niczego w życiu nie byłam tak pewna, jak tej relacji. Bardzo mnie wspiera i rozumie. Jest moją bezpieczną przystanią, do której zawsze chcę wracać, kiedy wzbierają fale show-biznesu – mówiła dla Plejady.

Dodatkowo młoda artystka odniosła się do różnicy wieku pomiędzy nią, a jej ukochanym. – Dokładnie taka sama różnica jest między moimi rodzicami – moja mama miała 17 lat, kiedy poznała tatę, który w tamtym momencie miał 25 lat. Aktualnie są już 20 kilka lat razem z trójką dzieci i ogromnym szczęściem – podkreśliła.

Kontrowersje wywołał fakt, że partner Roxie ma już dziecko z poprzedniego związku.