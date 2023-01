K

Krzysztof Zalewski ma brata Igora Brejdyganta. Panowie o swoim istnieniu i rodzinnych więzach dowiedzieli się w dorosłości. Jak wyglądały ich pierwsze reakcje na to, że mają rodzeństwo? O tym i o swoim pierwszym spotkaniu opowiedzieli w najnowszym wywiadzie.

Krzysztof Zalewski i Igor Brejdygant są synami Stanisława Brejdyganta. Fot. Katarzyna Chmura-Cegielkowska/East News // Fot. Pawel Wodzynski/East News

Muzyk Krzysztof Zalewski i pisarz Igor Brejdygant są synami Stanisława Brejdyganta

Poznali się dopiero w 2002 roku. Igor miał wtedy 31 lat, a Krzysztof 18

Ich pierwsze spotkanie i wieść o pokrewieństwie przyszła nagle w czasie nagrań do programu "Idol". Zalewski wygrał drugą edycję tego show

Dziś bracia i zarazem artyści "naprawdę się lubią" i mają ze sobą dobry kontakt

Stanisław Brejdygant jest aktorem, reżyserem i pisarzem. W życiu prywatnym natomiast ojcem dwóch synów: Krzysztofa Zalewskiego i Igora Brejdyganta. Ze starszym potomkiem jego kontakty były intensywniejsze. Młodszego zapoznał bliżej, gdy ten miał 13 lat.

O tamtym okresie Zalewski opowiedział w rozmowie z Jackiem Tomczukiem z "Newsweeka". – Mama zachorowała na raka mózgu i jej przyjaciel, nie wiedząc, jak skończy się leczenie, odnalazł ojca. Nie wiadomo było, kto w razie jej śmierci ma się mną zająć. Zaczął odwiedzać mnie dość regularnie – mówił piosenkarz. Jego rodzicielka przeżyła jeszcze siedem lat.

Poznanie synów Stanisława Brejdyganta

A Zalewski i Brejdygant dowiedzieli się o tym, że są braćmi? – Tata przyniósł tę informację bardzo zdenerwowany i skrępowany w 2002 r., kiedy Krzysztof miał wystąpić w "Idolu". Jak to przyjąłem? Rodzice byli już dawno rozwiedzeni, miałem 31 lat, siedmioletnią córkę. Czułem koktajl ciekawości i zazdrości. Byłem w kiepskiej formie – właśnie podnosiłem się z popiołów, wydobywałem z cienia ojca. I nagle dostałem jako brata idola – wspomina Igor Brejdygant.

– A może to ze strony ojca nie był taki głupi pomysł? Jak byśmy usiedli na kanapie, to może by się pojawiła kłopotliwa cisza, głupie pytania, byłoby trudniej rozmawiać. A tak: jakiś chłopak na estradzie, ale czy to naprawdę brat, a może jakaś postać z telewizji? Mieliśmy czas, żeby się oswoić z sytuacją – dodał scenarzysta.

O tamtym momencie swojego życia Zalewski mówi, że "był jak ze snu". Z jednej strony – występowałem w "Idolu", uczestniczyłem w maksymalnie sztucznym, wykreowanym świecie telewizyjnym. A z drugiej – mama leżała w szpitalu i czekała na drugą operację wycięcia guza mózgu. Poza tym byłem w IV klasie liceum i powinienem przygotowywać się do matury – opisywał.

Relacje braci: Zalewski i Brejdygant

Jak to zwykle bywa, początki były trudne. Potrzebowali czasu, aby oswoić się z myślą, że mają rodzeństwo. A co ich do siebie zbliżyło? Zalewski popadł w uzależnienie, gdy chorowała jego mama. Potrzebował porady. – Wiedziałem, że Igor ma sam w tym temacie duże doświadczenie – wspomniał.

– Kolejnym elementem był Lew, syn, który się urodził Krzyśkowi cztery lata temu. Stałem się stryjem, żona stryjenką, a ona jest bardzo rodzinną osobą. I to nas też napędza – przyznał starszy syn Stanisława Brejdyganta.

Obaj dziś doceniają to, że mają ze sobą tak bliski kontakt i mogą na siebie liczyć. Są też wzajemnie swoimi fanami. Igor chętnie chodzi na koncerty Zalewskiego, z kolei Krzysztof z zapartym tchem czyta nowe książki autorstwa swojego brata.