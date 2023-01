M

Małgorzata Tomaszewska jest jedną z prowadzących programu "Pytanie na Śniadanie" Telewizji Polskiej. Niedawno gwiazda TVP zaskoczyła swoich fanów wyznaniem, że już spisała testament. Prezenterka od wielu lat łączy samotne macierzyństwo z życiem zawodowym. Co zawarła w testamencie?

Małgorzata Tomaszewska swoją karierę rozpoczynała w telewizji Polsat. Pomimo tego bardzo szybko związała się z Telewizją Polską, gdzie początkowo współpracowała w "Pytaniu na Śniadanie", zajmując się tematem kultury i show-biznesu. W 2019 roku awansowała na stanowisko współprowadzącej popularnej śniadaniówki. Wielokrotnie widzowie mogli ją zobaczyć jako prowadzącą wiele programów i wydarzeń w TVP.

Dziennikarka prywatnie jest córką słynnego bramkarza Jana Tomaszewskiego oraz tenisistki stołowej Katarzyny Calińskiej-Tomaszewskiej. Z drugiego małżeństwa z Ahmetem Seyfi Yigit Tarci ma 6-letniego syna Enzo. Obecnie Tomaszewska jest jedną z popularniejszych prezenterek stacji. Ostatnio wyznała, że już dawno spisała testament. Zdradziła, co w nim zawarła.

Małgorzata Tomaszewska już niebawem skończy 34 lata. Chociaż to dość wcześnie, by myśleć o testamencie, prezenterka postanowiła już go spisać. Od dawna wszystko uregulowała głównie po to, żeby zabezpieczyć swojego syna i jego przyszłość.

Mam wszystko zabezpieczone, i to od dłuższego czasu. Gdy mały miał chyba dwa latka, to spisałam testament. Mam w nim spisane wszystkie szczegóły dotyczące tego, co z synem będzie się działo, jeśli mnie zabraknie.

Warto wspomnieć, że w kwietniu 2022 roku Małgorzata Tomaszewska poinformowała, że jej drugie małżeństwo to już przeszłość, a swojego syna wychowuje samotnie. Pomimo tego bez problemu łączy karierę zawodową z macierzyństwem. Nieustannie angażuje się w nowe projekty takie jak "Sylwester Marzeń" czy opolski festiwal. Niedawna została również współprowadzącą formatu "The Voice Senior".

Małgorzata Tomaszewska o współpracy z Joanną Kurską. "To jest niesamowite"

W jednym z wywiadów Małgorzata Tomaszewska wypowiedziała się na temat pracy z Joanną Kurską. Nikogo nie zdziwił fakt, że zrobiła to w sposób bardzo pochlebny, jednak powiedzieć, że wypowiedziała się pozytywnie o Kurskiej to tak jakby przemilczeć temat.

"To jest niesamowite, że dostaliśmy mnóstwo rad, mnóstwo drogowskazów stricte dotyczących naszej pracy, więc myślę, że każdy dostał inne. Na przykład, jeśli na antenie coś można było przedstawić inaczej, albo inny kierunek, albo w inny sposób, no to właśnie pani Joanna wskazuje nam ten właściwy" – zdradziła prezenterka w rozmowie z Plejadą.