Sandra Kubicka to jedno z najgłośniejszych nazwisk polskiego show-biznesu. Jak się okazało, modelka nie miała łatwego dzieciństwa. Jej mama wyjechała za granicę, gdy miała siedem lat. Celebrytką przez ten czas opiekowali się dziadkowie. Niestety, gdy oni pojawiali się w szkole, rówieśnicy nie szczędzili pod jej adresem przykrych docinek.

Sandra Kubicka to jedno z głośniejszych nazwisk w świecie modelingu. Przez wiele lat pracowała za granicą, między innymi w Stanach Zjednoczonych

Celebrytka w jednym z wywiadów wróciła wspomnieniami do czasów swojego dzieciństwa. Jak się okazało, nie było jej lekko

Modelka wyznała, że była nękana w szkole, a rówieśnicy bardzo często się z niej nabijali

Sandra Kubicka wyrobiła sobie markę jako modelka, ale nie tylko. Celebrytka chętnie udziela się w social mediach, pojawia się na branżowych eventach, a także pozuje na ściankach w blasku flashy reporterów. Jej konto na Instagramie, na którym dzieli się kadrami życia zawodowego, jak i prywatnego obserwuje ponad 664 tysięcy użytkowników.

Kubicka do Stanów Zjednoczonych przeniosła się w 2008 roku, gdzie wraz ze swoją rodziną zamieszkała w Miami. Wcześniej w USA pracowała i mieszkała jej mama, która wyjechała, gdy modelka miała siedem lat. Ostatnio w jednym z wywiadów poruszyła temat tego trudnego czasu, kiedy najbliższa jej sercu osoba wyjechała za ocean zarabiać pieniądze dla rodziny, a ona została z dziadkami w Polsce.

Sandra Kubicka niedawno pojawiła się na gali Fundacji Rak'n Roll. W trakcie wydarzenia modelka chętnie rozmawiała z dziennikarzami. W jednej z rozmów wróciła wspomnieniami do swojego dzieciństwa. Modelka przyznała, że jej rodzina nie należała do majętnych.

"Moja mama wyjechała za granicę za pracą, abyśmy miały lepsze życie, więc staram się pamiętać o tych trudnych czasach i pomagać tyle, ile mogę i dzielić się tym, co mam" – przyznała w rozmowie z portalem Jastrząb Post.

Modelka jest bardzo wdzięczna swoim bliskim za to, co dla niej zrobili i nigdy im tego nie zapomni. Pamięta, jak jej babcia pracowała na dwa etaty, by ona mogła pójść na lekcje angielskiego, czy gitary. Niestety wszystkie dobre chwile przeplatają się z tymi złymi. Gwiazda przypomniała sobie okres szkoły, kiedy rówieśnicy ją nękali.

Na uroczystościach szkolnych i wszystkich wydarzeniach pojawiali się dziadkowie celebrytki. W związku z tym dzieci bardzo szybko zorientowały się, że Kubicka nie mieszka z mamą.

"W szkole śmiali się, że moja mama pewnie źle wygląda i pewnie wstydzi się pokazać. Pamiętam, że dni matki były dla mnie bardzo przykre, bo wtedy przychodziła moja babcia i śmiali się, że moja mama jest taka stara" – wspomniała.

Pomimo trudnego dzieciństwa osiągnęła gigantyczny sukces. Oprócz kariery modelingowej odważnie wkroczyła świat biznesu tworząc i współpracując z wieloma markami. W 2017 roku trafiła na rozkładówkę amerykańskiego "Playboya", a czasopismo "Maxim" umieściło ją na liście 100. najseksowniejszych nazwisk Ameryki.