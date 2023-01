D

Dyrektor CIA Bill Burns spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim podczas tajnej podróży przed rosyjską inwazją w zeszłym roku. Szef amerykańskiego wywiadu poinformował wówczas prezydenta Ukrainy, jakie grozi mu niebezpieczeństwo ze strony Rosjan. To spotkanie bardzo zmieniło Zełenskiego.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Fot. Associated Press/East News

24 lutego minie rok odkąd Rosjanie zaatakowali Ukrainę. Na początku Władimir Putin spodziewał się, że podbije ten kraj na zasadzie blitzkriegu

Jednak dzięki zachodniej pomocy wojskowej Ukraina broni się nadal i nic nie wskazuje, że przegra

Nieocenione są też dane wywiadowcze, szczególnie te, które przekazuje Kijowowi amerykańskie CIA

Spotkanie opisał w swojej książce "The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House" amerykański analityk polityczny Chris Whipple.

CIA jeszcze przed inwazją Rosji przekazało Zełenskiemu ważne informacje

Media, w tym amerykański Business Insider, które zapoznały się z tą pozycją (niebawem będzie można ją już kupić), relacjonują, że dyrektor CIA Bill Burns spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim podczas tajnej podróży do Kijowa przed rosyjską inwazją w zeszłym roku, aby podzielić się wiadomościami, które wydawały się zaskoczyć ukraińskiego przywódcę: "Rosjanie spiskują, aby go zabić".

Warto tutaj zwrócić uwagę, że Amerykanie przewidywali (niezwykle skutecznie), że Rosjanie uderzą niebawem w Ukrainę. Było to wówczas niezwykłe, że Stany Zjednoczone publicznie ujawniały takie informacje wywiadowcze, co sugeruje, że Waszyngton był pewny swojej oceny intencji Rosji wobec Ukrainy.

Ale na kilka tygodni przed inwazją Rosji Zełenski wyrażał obawy, że takie ostrzeżenia będą miały negatywny wpływ na ukraińską gospodarkę. Podkreślał też, że Kijów jest przyzwyczajony do zagrożeń ze strony Rosji.

"Żeby jednak przekonać Zełenskiego, że zagrożenie jest jak najbardziej prawdziwe, dyrektor CIA tłumaczył mu w Kijowie, że rosyjskie siły specjalne chcą go zabić" – pisze Whipple, dodając, że prezydent Joe Biden powiedział Burnsowi, "aby podzielił się dokładnymi szczegółami rosyjskich spisków".

"To natychmiast zwróciło uwagę Zełenskiego. Był zaskoczony, otrzeźwiony tą wiadomością" – czytamy w tej książce.

W następnym miesiącu (24 lutego 2022 roku) Rosja zaatakowała Ukrainę, rozpoczynając największy konflikt zbrojny w Europie od czasów II wojny światowej. Od tego czasu ukraińscy urzędnicy informowali, że Zełenski przeżył kilkanaście rosyjskich zamachów.

USA cały czas wspierają Ukrainę militarnie i wywiadowczo

Whipple pisze też o pomocy wywiadu USA dla Ukrainy. "Wywiad był tak szczegółowy, że pomógł siłom bezpieczeństwa Zełenskiego udaremnić dwa oddzielne rosyjskie zamachy na jego życie" – napisał.

Stany Zjednoczone są cały czas kluczowym partnerem Ukrainy podczas niesprowokowanej inwazji Rosji, która rozpoczęła się w lutym 2022 roku. Od początku wojny Kijów otrzymał miliardy dolarów pomocy w zakresie bezpieczeństwa od Waszyngtonu (w tym systemy Patriot), a Stany Zjednoczone nadal dostarczają Ukrainie niezbędnych danych wywiadowczych.