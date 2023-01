M

Marcin Hakiel niedługo po rozwodzie z Katarzyną Cichopek postanowił pochwalić się światu, że ma nową partnerkę, Dominikę. Ostatnie wspólne zdjęcie zakochanych zagościło na profilu tancerza w połowie grudnia. Fani zastanawiają się, czy ich związek wciąż jest aktualny. Kobieta postanowiła zabrać głos.

Marcin Hakiel podczas kariery tanecznej zdobył wicemistrzostwo Polski w tańcach latynoamerykańskich i był 10. tancerzem na świecie. Największą popularność przyniósł mu udział w programie "Taniec z gwiazdami". Przygoda z show miała wpływ na jego życie prywatne.

Na parkiecie poznał bowiem swoją przyszłą żonę, Katarzynę Cichopek. Z gwiazdą "M jak miłość" zdobył Kryształową Kulę, a potem stanęli na ślubnym kobiercu. Doczekali się dwójki dzieci. Wspólnie zajmowali się prowadzeniem jego szkoły tańca. Na swoim koncie mieli także instruktażowe płyty DVD związane z nauką tańca.

Małżeństwo Hakiela i Cichopek przeszło jednak do historii w 2022 roku. W sierpniu odbyła się ich rozprawa rozwodowa. Niedługo po tym prezenterka i Maciej Kurzajewski zrobili miłosny coming out. Tancerz zaś odnalazł szczęście u boku niejakiej Dominiki.

– Nie ukrywam, że jestem od dłuższego czasu na terapii. Ten rok był bardzo burzliwy, choć mam takie poczucie, że wszystko dzieje się po coś. Trzeba akceptować to, co nam los przynosi. Istotne nie jest to, co się nam przydarzyło, ale to, co z tym zrobimy. Ja postanowiłem, że będę żył dalej, nie chcę rozpamiętywać tego, co było, szanuję mamę swoich dzieci i chcę być dobrym człowiekiem – powiedział w grudniu w wywiadzie dla "Twojemu Imperium".

Od dłuższego czasu tancerz pokazuje "kontrolowane" kadry ze wspólnie spędzanego czasu z nową partnerką, która chroni swoją prywatność i nie pokazuje twarzy. Fani nie mogą się doczekać, aby w końcu nieco bliżej poznać ukochaną celebryty. Póki co na to się nie zapowiada, bo Dominika chcę pozostać anonimowa.

"Dominika nie chce żadnych afer medialnych. Poprosiła Marcina, żeby nie angażował się w żadne spory i zrezygnował z ustawek z fotoreporterami. Bardzo mu na niej zależy, więc oczywiście się z nią zgodził. Są bardzo fajną parą i nie kryją swojego szczęścia – tłumaczyła jakiś czas temu osoba z bliskiego otoczenia tancerza w rozmowie z Plotkiem. Ostatnio obserwatorzy Hakiela zaczęli podejrzewać, że nad ich związkiem zgromadziły się czarne chmury. "Zniknęły zdjęcia z pana dziewczyna. Czy to już nieaktualne Panie Marcinie?" – dopytywali wprost pod jego ostatnim postem.

Szybka reakcja partnerki Hakiela ucięła spekulacje. "Zapewniam, wszystko jest po 'staremu', ale pięknie jest wtedy, gdy jest się dla siebie, a nie wszystkich" – odpowiedziała wymownie stroniąca od mediów społecznościowych ukochana tancerza.