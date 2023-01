F

Fani "Zbrodni po sąsiedzku" ("Only Murders in the Building") mogą skakać z radości. W trzecim sezonie hitu Seleną Gomez, Stevem Martinem, Martinem Shortem i gwiazdą Marvela Paulem Ruddem zagra sama Meryl Streep. W sieci pojawiło się już zdjęcie głównej obsady z trzykrotną laureatką Oscara.

Do gwiazdorskiej obsady "Zbrodni po sąsiedzku" dołącza Meryl Streep Fot. Evan Agostini/Invision/East News // kadr ze "Zbrodni po sąsiedzku"

"Zbrodnie po sąsiedzku" to czarna komedia, która podbiła serca widzów i krytyków. Opowiada o trójce nieznajomych mających kręćka na punkcie produkcji true crime (czyli o prawdziwych morderstwach), którzy nagle zdają sobie sprawę, że w budynku, w którym mieszkają, doszło do zbrodni. Łączą więc siły we wspólnym dochodzeniu, które będzie miało (zazwyczaj zabawne) konsekwencje.

Serial platformy Hulu (w Polsce można go oglądać na Disney+) z Seleną Gomez, Stevem Martinem i Martinem Shortem, który miał premierę w 2021 roku, szybko stał się hitem. Zdobył szereg wyróżnień i nagród, w tym siedem nominacji do Złotych Globów i sześć do Emmy. W tym roku szansę na tę pierwszą statuetkę miała Gomez, która na czerwonym dywanie spotkała się z body shamingiem ze strony internautów.

W naTemat "Zbrodnie po sąsiedzku" oceniła Maja Mikołajczyk. "Sercem 'Zbrodni po sąsiedzku' bez wątpienia są właśnie świetnie zagrani główni bohaterowie, ale też barwne poboczne postacie, które ciągną serial, kiedy kryminalna zagadka czy łamiące zęby żarty zaczynają niedomagać. (...) Nie sądzę jednak, żeby ktokolwiek, kto liczy na miły wieczór z ekranem telewizora, zawiódł się po odpaleniu tego niezobowiązującego serialu" – pisała.

Meryl Streep w 3. sezonie "Zbrodni po sąsiedzku"

"Only Murders in the Building" (bo tak brzmi oryginalny tytuł produkcji, której wspomniany Steve Martin, obok Johna Hoffmana, jest współtwórcą) doczekały się już dwóch świetnie ocenianych sezonów, a w przygotowaniu jest trzeci. Okazuje się, że do obsady dołączy nowa aktorka. To sama... Meryl Streep.

We wtorek ogłosiła to na Instagramie Selena Gomez w zabawnym i uroczym wideo na Instagramie, w którym pojawia się główna obsada serialu, w tym Paul Rudd. Popularny aktor komediowy i gwiazdor Marvela (w filmach MCU wciela się w Ant-Mana) zaliczył już gościnny występ w drugim sezonie, a swoją przygodę ze "Zbrodniami po sąsiedzku" będzie kontynuował w kolejnych odcinkach.

"Zaraz się rozpłaczę. Trzeci sezon nadchodzi!" – napisała podekscytowana Selena Gomez w opisie do filmiku, w którym Meryl Streep, trzykrotna laureatka Oscara (i zdobywczyni aż 18 nominacji do tej nagrody), nagle... wyskakuje za kanapy. Post polubiło do tej pory ponad 2 miliony internautów.

W sieci pojawiło się już również wspólne zdjęcie obsady. Na czarno-białej fotografii widzimy uśmiechniętych Meryl Streep, Steve'a Martina, Paula Rudda, Selenę Gomez i Martina Shorta. Warto dodać, że to nie pierwszy serial, w którym pojawia się Streep. Legenda kina grała także m.in. w "Aniołach w Ameryce" czy drugim sezonie "Wielkich kłamstewek".

Na razie nie wiadomo, kogo zagra Meryl Streep w "Zbrodniach po sąsiedzku". Nie wiemy również, czy aktorka pojawi się w gościnnej roli, czy dołączy do obsady na stałe. Ta niespodziewana informacja tak zelektryzowała jednak fanów serialu, że trzeci sezon będzie prawdopodobnie jeszcze większym hitem niż dwa poprzednie.

A kiedy premiera 3. sezonu "Zbrodni po sąsiedzku"? Hulu nie ogłosiło na razie oficjalnej daty. Warto jednak czekać.

