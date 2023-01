N

Netflix nie zwalnia tempa. Już niebawem na platformie pojawi się dokument o Pameli Anderson oraz takie głośne produkcje, jak druga część "Zabójczego rejsu" czy nowy film Davida Finchera, czyli "The Killer".

Netflix – na jakie filmy warto czekać w 2023 roku? Fot. materiały prasowe

Netflix nie zwalnia tempa w tym roku. Już zapowiedziano wiele tytułów, które brzmią zachęcająco.

W styczniu zadebiutuje dokument o Pameli Anderson. Na film "The Killer" Davida Finchera przyjdzie nam jednak jeszcze poczekać.

Oto premiery Netfliksa, na które warto czekać w 2023 roku.

Co ukaże się na Netfliksie w tym roku?

W tym roku na Netfliksie ukażą się kontynuacje hitów (nie tylko platformy). Na Netfliksie zadebiutuje "Tyler Rake: Ocalenie", czyli sequel blockbustera z Chrisem Hemsworthem ("Thor: Miłość i grom"), druga część "Zabójczego rejsu", czyli komedii z Jennifer Aniston i Adamem Sandlerem. Netflix pokaże w marcu również film "Luther: Zmrok", będący kontynuacją popularnego serialu kryminalnego BBC z Idrisem Elbą w roli głównej.

W najbliższych tygodniach na platformie pojawi się film dokumentalny "Pamela, A Love Story", w którym Pamela Anderson opowie o swojej drodze do sławy, głośnym życiu uczuciowym oraz skandalu z sekstaśmą.

Na Netfliksie pojawi się sporo produkcji z gwiazdami w rolach głównych. W filmie akcji "The Mother" zobaczymy Jennifer Lopez, w "A Family Affair" wystąpiły Nicole Kidman i Kathy Bates, a w "Damsel", czyli filmie o dziewczynie, którą rodzina jej chłopaka chce rzucić na pożarcie smoków, zagra Millie Bobby Brown.

Z pierwszym filmem od dwóch lat powróci również David Fincher. "The Killer" to dramat kryminalny na podstawie komiksu, w którym zobaczymy Michaela Fassbendera oraz Tildę Swinton.

Netflix – lista filmów, na które warto czekać w 2023 roku

Oto lista wartych czekania filmów, które zadebiutują w tym roku na Netfliksie:

Styczeń:

"Dog Gone" – 3 stycznia

"Jung_E" – 20 stycznia

"You People" – 27 stycznia

"Pamela, A Love Story"– 31 stycznia

Luty:

"True Spirit"– 3 lutego

"Bill Russell: Legend – 8 lutego

"Your Place or Mine" – 10 lutego

"We Have a Ghost" – 24 lutego

Marzec:

"Luther: Zmrok" – 10 marca

"The Magician’s Elephant" – 17 marca

"Zabójczy rejs 2" – 31 marca

Kwiecień:

"A Tourists Guide To Love" – 27 kwietnia

Maj:

"The Mother" – 12 maja

Czerwiec:

"Extraction 2" – 16 czerwca

Lipiec:

"They Cloned Tyrone" – 21 lipca

Sierpień:

"Heart Of Stone – 11 sierpnia

"Lift" – 25 sierpnia

Wrzesień:

"Damsel" – 13 października

"Pain Hustlers" – 27 października

Listopad:

"The Killer" – 10 listopada

"A Family Affair" – 17 listopada

"Leo" – 22 listopada

Grudzień:

"Leave The World Behind" – 8 grudnia

"Rebel Moon" – 22 grudnia

Wiosną na platformie mają pojawić się jeszcze takie filmy, jak "Chupa" i "Kill Boksoon", latem "Happiness For Beginners" oraz "The Perfect Find", a jesienią "Love At First Sight", "Nyad", "Players" oraz "Spaceman". Produkcje te jeszcze nie mają daty premiery.